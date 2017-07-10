Общество

Елена Малкова
10 Июля, 2017 07:49

В парке "Ергаки" Красноярского края начал работу волонтерский лагерь

Природный парк "Ергаки".
Источник фото: 1vk.ru
#экология

#туризм

#волонтеры
Красноярск, 10 Июля - DIXINEWS.

Сегодня в парке "Ергаки" начал работу волонтерский лагерь "Ветер перемен 2017", сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края.

Участниками волонтерского лагеря станут 15 человек. Молодые люди приехали из разных уголков страны: Москвы, Иркутска, Томска, Новосибирска и Барнаула.

Стоит отметить, что в этом году волонтерское движение в Ергаках отмечает свой десятый юбилейный сезон.

Лагерь базируется в научном стационаре, в хозяйственной части природного парка. С целью сохранения хрупкой экосистемы парка волонтеры будут работать, обустраивая экологическую тропу на озеро Радужное. Экологическую тропу сооружают из специальной геоткани и щебня. Сотрудники парка подчеркивают, что прокладка данной тропы не только облегчает туристам путь, но, и таким образом, сохраняется травяной покров и растения на данной территории.

Также волонтеры будут заниматься маркировкой туристических маршрутов вдоль хребта Ергаки. Стоит отметить, что общая протяжённость троп в этом направлении составляет более 30 км. Участники лагеря обновят указатели на маршрутах для туристов, отремонтируют места отдыха, ликвидируют мусор, а также очистят от надписей скалы в Каменном городке.

В свободное время волонтеры отправятся на экскурсии по самым популярным достопримечательностям Ергак: на Висячий камень, озера Светлое и Радужное.

Волонтерский лагерь будет работать 24 июля. Мероприятие проходит при поддержке министерства природных ресурсов и экологии края.

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