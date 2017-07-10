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Елена Малкова
10 Июля, 2017 07:49
В парке "Ергаки" Красноярского края начал работу волонтерский лагерь
Природный парк "Ергаки".
Источник фото: 1vk.ru
Красноярск, 10 Июля - DIXINEWS.
Сегодня в парке "Ергаки" начал работу волонтерский лагерь "Ветер перемен 2017", сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края.
Участниками волонтерского лагеря станут 15 человек. Молодые люди приехали из разных уголков страны: Москвы, Иркутска, Томска, Новосибирска и Барнаула.
Стоит отметить, что в этом году волонтерское движение в Ергаках отмечает свой десятый юбилейный сезон.
Лагерь базируется в научном стационаре, в хозяйственной части природного парка. С целью сохранения хрупкой экосистемы парка волонтеры будут работать, обустраивая экологическую тропу на озеро Радужное. Экологическую тропу сооружают из специальной геоткани и щебня. Сотрудники парка подчеркивают, что прокладка данной тропы не только облегчает туристам путь, но, и таким образом, сохраняется травяной покров и растения на данной территории.
Также волонтеры будут заниматься маркировкой туристических маршрутов вдоль хребта Ергаки. Стоит отметить, что общая протяжённость троп в этом направлении составляет более 30 км. Участники лагеря обновят указатели на маршрутах для туристов, отремонтируют места отдыха, ликвидируют мусор, а также очистят от надписей скалы в Каменном городке.
В свободное время волонтеры отправятся на экскурсии по самым популярным достопримечательностям Ергак: на Висячий камень, озера Светлое и Радужное.
Волонтерский лагерь будет работать 24 июля. Мероприятие проходит при поддержке министерства природных ресурсов и экологии края.
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