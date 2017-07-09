Мэр Москвы назвал приоритетной задачей реорганизацию промзон

Реорганизация бывших промышленных зон столицы и создание на их месте центров общественной активности – одна из приоритетных задач градостроительной сферы.

Об этом заявил мэр города Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме.

«Если подняться над Москвой, то вы увидите огромные серые промзоны, которые долгие годы находились в бесхозном состоянии и начали деградировать. В последние годы создана система градостроительного развития этих территорий и значительная часть всего коммерческого ввода жилья, объектов недвижимости, офисов и технопарков реализуется в промзонах», – сказал Собянин.

В качестве успешного примера реновации промзон мэр назвал территорию бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ). Концепция развития и реконструкции бывшей промзоны получила название «Полуостров ЗИЛ». Здесь появится современная транспортная инфраструктура, будет выполнено благоустройство и озеленение территории, включая набережные Москвы-реки.