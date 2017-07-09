В Нижегородской области прошел крупнейший фестивалей современной музыки

7 июля в третий раз стартовал один из самых крупных фестивалей современной музыки Alfa Future people.

Он прошел на площадке возле поселка Козино Нижегородской области.

По данным организаторов, даже несмотря на ужасную погоду, разыгравшуюся на территории региона, в этом году фестиваль собрал рекордное количество гостей: даже проливные дожди не остановили приехавших из разных городов и стран мира - места для кэмпинга были распроданы практически полностью.

Место проведения фестиваля действительно сильно пострадало от дождя: огромные лужи и грязь заставили гостей надеть в резиновые сапоги и дождевики на случай ливня. Тем не менее уже вначале дня к площадке начали стекаться тысячи людей, чтобы принять участие в различных активностях и мероприятиях: всего в этом году работали пять сцен различной тематики: Bass stage, Mash up stage, Casa Musica, M. future music и, конечно, главная сцена, которая в этом году была шириной 100 метров и высотой - 35 метров, на которой в девять вечера началось шоу со спецэффектами.