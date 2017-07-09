Культура

Алексей Мирный
9 Июля, 2017 19:01

В Петербурге откроется персональная выставка Бориса Забирохина

Графика Бориса Забирохина.
Источник фото: dixinews.ru
#выставка

#мероприятие

#искусство
Санкт-Петербург, 09 Июля - DIXINEWS.

20 июля в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков откроется персональная выставка «От слова к образу» графика Бориса Забирохина.

Она посвящена семидесятилетнему юбилею художника и дарит зрителю ретроспективный взгляд на творчество Забирохина.

В 1974 году Борис Забирохин обратился к книжной графике впервые. Ему удалось проиллюстрировать более 30 книг, среди которых «Русские демономаны» Н. Лескова, «Белая лебедушка. Русские волшебные сказки», «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина и «Колымские рассказы» В. Шаламова. Произведения Забирохина находятся в собраниях Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеки, а также за границей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
В этом разделе:
В Нижегородской области прошел крупнейший фестивалей современной музыки
Более 70 тысяч жителей Татарстана получили единый читательский билет
В Красноуральске открылся новый кинозал

В США медведь пять часов громил кухню в поисках еды
В Великобритании мужчина отсидел 5 лет за выдуманное групповое изнасилование
Торжественный концерт в Эльбской филармонии в Гамбурге для участников саммита G20
Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров Путина и Трампа. Полное видео
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэр Москвы назвал приоритетной задачей реорганизацию промзон
Нижний Новгород, 09 Июля, 20:06.
В Нижегородской области прошел крупнейший фестивалей современной музыки
Санкт-Петербург, 09 Июля, 19:01.
В Петербурге откроется персональная выставка Бориса Забирохина
Москва, 09 Июля, 16:11.
Российские скалолазы завоевали четыре медали на этапе Кубка мира
Москва, 09 Июля, 15:08.
Москва предлагает выгодные условия для развития промышленного производства
Уфа, 09 Июля, 14:05.
В Башкирии почти на треть вырос размер потребительского кредита
Омск, 09 Июля, 12:35.
В Омской области появилось два новых заказника
Казань, 09 Июля, 11:10.
Минниханов подписал татарстанский закон о запрете «необычных» имен
Новосибирск, 09 Июля, 09:34.
Новосибирцы представят цельнокомпозитный самолёт на МАКСе
Ростов-на-Дону , 08 Июля, 21:09.
Мощный ветропарк построят в Ростовской области
Воронеж, 08 Июля, 20:07.
Средняя зарплата в Воронежской области составила 26,5 тыс рублей
Волгоград, 08 Июля, 19:00.
Волгоградский железнодорожный парк пополнился новейшими пассажирскими вагонами
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт