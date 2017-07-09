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Алексей Мирный
9 Июля, 2017 19:01
В Петербурге откроется персональная выставка Бориса Забирохина
Графика Бориса Забирохина.
Источник фото: dixinews.ru
Санкт-Петербург, 09 Июля - DIXINEWS.
20 июля в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков откроется персональная выставка «От слова к образу» графика Бориса Забирохина.
Она посвящена семидесятилетнему юбилею художника и дарит зрителю ретроспективный взгляд на творчество Забирохина.
В 1974 году Борис Забирохин обратился к книжной графике впервые. Ему удалось проиллюстрировать более 30 книг, среди которых «Русские демономаны» Н. Лескова, «Белая лебедушка. Русские волшебные сказки», «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина и «Колымские рассказы» В. Шаламова. Произведения Забирохина находятся в собраниях Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеки, а также за границей.
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