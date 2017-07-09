Спорт

Алексей Мирный
9 Июля, 2017 16:11

Российские скалолазы завоевали четыре медали на этапе Кубка мира

Российские скалолазы.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 09 Июля - DIXINEWS.

8 июля в Вилларе завершился седьмой этап Кубка мира-2017 по скалолазанию.

Российские спортсмены завоевали в лазании на скорость четыре награды.

В мужской половине соревнований серебро выиграл 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) Станислав Кокорин (Тюменская область). Станислав в решающем забеге уступил 48 сотых секунды рекордсмену мира иранцу Резе Алипуршеназандифар. Для Кокорина эта медаль стала 18-й в рамках Кубка мира, и он в четвертый раз стал серебряным призером. Ранее Кокорин занимал вторые места в Тренто (2010), Хайяне (2013) и Чунцине (2017).

Бронзу в Вилларе выиграл победитель этапа Кубка мира (2017) в Чунцине Владислав Деулин (Свердловская область). У женщин второе место заняла чемпион Европы (2017), обладатель Кубка мира (2016) Юлия Каплина (Тюменская область). Третьей финишировала чемпион мира (2011), 2-кратный обладатель Кубка мира (2014, 2015) Мария Красавина (Тюменская область).

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