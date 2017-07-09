Экономика

Алексей Мирный
9 Июля, 2017 15:08

Москва предлагает выгодные условия для развития промышленного производства

Московский урбанистический форум.
Источник фото: dixinews.ru
#инвестиции

#финансы

#форум
Москва, 09 Июля - DIXINEWS.

Директор Городского агентства управления инвестициями (ГБУ «ГАУИ») Леонид Кострома принял участие в панельной дискуссии Московского урбанистического форума «Обновление экономики. Как правильно вывести производства за пределы города».

Во время дискуссии речь шла о реновации промышленных территорий Москвы, а также о том, как сделать свободные площадки интересными для инвесторов.

«В Москве работают 1300 крупных и средних предприятий реального сектора, порядка 700 из них – это обрабатывающие производства. При этом 40% производственных компаний являются экспортерами. По итогам первого квартала 2017 года экспорт московских предприятий вырос в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом», – сообщил Леонид Кострома, добавив, что развитие промышленного производства – это новые рабочие места. По данным Пенсионного фонда РФ за 2015 год в отраслях реального сектора заняты 1,3 млн человек, это 17% от общего количества занятых.

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