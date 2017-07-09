В Башкирии почти на треть вырос размер потребительского кредита

Эксперты Национального бюро кредитных историй в очередном отчете отметили рост активности заемщиков в России.

Интерес к потребительскому кредитованию особенно вырос и в Башкирии.

Средняя сумма, которую жители республики берут в банках, с начала года выросла почти на треть – если в декабре 2016-го ее размер составлял порядка 96 тысяч рублей, то в мае он превысил 124 тысячи. По стране рост менее интенсивный – 18%. Однако сумма его выше, чем в республике, – 145 тысяч рублей. До этого в сфере потребкредита отмечалась стагнация. Башкирия, по данным НБКИ, также вошла в число лидеров по количеству выданных кредитов – более 204 тысяч. Республику опережает только российская столица (215 тысяч) и Краснодарский край (227 тысяч).

«По нашему мнению, наряду с увеличением выдачи потребительских кредитов, это свидетельствует о том, что у банков восстановился «докризисный» аппетит к риску», - прокомментировал ситуацию генеральный директор НБКИ Александр Викулин.