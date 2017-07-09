Финансы

Алексей Мирный
9 Июля, 2017 14:05

В Башкирии почти на треть вырос размер потребительского кредита

Московский международный торговый банк.
Источник фото: dixinews.ru
#финансы

#кредиты

#банк
Уфа, 09 Июля - DIXINEWS.

Эксперты Национального бюро кредитных историй в очередном отчете отметили рост активности заемщиков в России.

Интерес к потребительскому кредитованию особенно вырос и в Башкирии.

Средняя сумма, которую жители республики берут в банках, с начала года выросла почти на треть – если в декабре 2016-го ее размер составлял порядка 96 тысяч рублей, то в мае он превысил 124 тысячи. По стране рост менее интенсивный – 18%. Однако сумма его выше, чем в республике, – 145 тысяч рублей. До этого в сфере потребкредита отмечалась стагнация. Башкирия, по данным НБКИ, также вошла в число лидеров по количеству выданных кредитов – более 204 тысяч. Республику опережает только российская столица (215 тысяч) и Краснодарский край (227 тысяч).

«По нашему мнению, наряду с увеличением выдачи потребительских кредитов, это свидетельствует о том, что у банков восстановился «докризисный» аппетит к риску», - прокомментировал ситуацию генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В России продолжает расти рынок кредитования экономики
В этом разделе:
«Москоммерцбанк» под руководством Кенеса Ракишева активизирует работу с физическими лицами
Кенес Ракишев вложил $3,5 млн в умные очки, снимающие видео-360°
Ракишев и Ким за четыре года пожертвовали миллион долларов на малый бизнес

Торжественный концерт в Эльбской филармонии в Гамбурге для участников саммита G20
В США медведь пять часов громил кухню в поисках еды
Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров Путина и Трампа. Полное видео
"Факты": первая встреча Путина и Трампа
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэр Москвы назвал приоритетной задачей реорганизацию промзон
Нижний Новгород, 09 Июля, 20:06.
В Нижегородской области прошел крупнейший фестивалей современной музыки
Санкт-Петербург, 09 Июля, 19:01.
В Петербурге откроется персональная выставка Бориса Забирохина
Москва, 09 Июля, 16:11.
Российские скалолазы завоевали четыре медали на этапе Кубка мира
Москва, 09 Июля, 15:08.
Москва предлагает выгодные условия для развития промышленного производства
Уфа, 09 Июля, 14:05.
В Башкирии почти на треть вырос размер потребительского кредита
Омск, 09 Июля, 12:35.
В Омской области появилось два новых заказника
Казань, 09 Июля, 11:10.
Минниханов подписал татарстанский закон о запрете «необычных» имен
Новосибирск, 09 Июля, 09:34.
Новосибирцы представят цельнокомпозитный самолёт на МАКСе
Ростов-на-Дону , 08 Июля, 21:09.
Мощный ветропарк построят в Ростовской области
Воронеж, 08 Июля, 20:07.
Средняя зарплата в Воронежской области составила 26,5 тыс рублей
Волгоград, 08 Июля, 19:00.
Волгоградский железнодорожный парк пополнился новейшими пассажирскими вагонами
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт