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Алексей Мирный
9 Июля, 2017 12:35
В Омской области появилось два новых заказника
Рысь обыкновенная в омских лесах.
Источник фото: dixinews.ru
Омск, 09 Июля - DIXINEWS.
Правительство региона утвердило границы двух новых особо охраняемых природных территорий.
«Баировский» и «Степной» заказники взяты под охрану.
Все бюрократические процедуры по включению их в перечень завершены. Как пояснили в Минприроды Омской области, заказники «Баировский» и «Степной» получили региональный статус еще в 2015 году. Для принятия этих особо охраняемых природных территорий на областной баланс была проведена большая работа по уточнению границ. И вот итог – Положения о двух новых региональных заказниках утверждены распоряжением правительства Омской области.
Добавим, что в Омской области сформировано 18 особо охраняемых природных территорий. За последние годы в Омской области их площадь увеличилась в 2 раза. Омский регион лидирует по темпам прироста площади заповедников в Сибирском федеральном округе и занимает 7-е место с наибольшей долей площади ООПТ от площади субъекта в рейтинге среди таких обширных таежных территорий, как Республика Алтай, Хакасия, Бурятия, Тыва.
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