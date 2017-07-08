Промышленность

Алексей Мирный
9 Июля, 2017 09:34

Новосибирцы представят цельнокомпозитный самолёт на МАКСе

Самолёт Ан-2.
Источник фото: an2plane.ru
#промышленность

#авиация

#МАКС
Новосибирск, 09 Июля - DIXINEWS.

Собранный в Новосибирске цельнокомпозитный самолет - аналог АН-2 - представит на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) СибНИА им. С. А. Чаплыгина.

Разработанный и собранный специалистами цельнокомпозитный самолёт, усовершенствованный аналог АН-2, будет представлен в июле.

Здесь уже несколько лет работают над модернизацией АН-2 и ЯК-40. «Развитие Сибири всегда было связано с транспортом. Сегодня одним из главных направлений является развитие ближнемагистральной авиации. В своём послании Президент РФ Владимир Путин говорил, в частности, о важности развития санитарной авиации. Разработкой именно таких проектов занимаются специалисты СибНИА», - подчеркнул начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

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