|
Алексей Мирный
9 Июля, 2017 09:34
Новосибирцы представят цельнокомпозитный самолёт на МАКСе
Самолёт Ан-2.
Источник фото: an2plane.ru
Новосибирск, 09 Июля - DIXINEWS.
Собранный в Новосибирске цельнокомпозитный самолет - аналог АН-2 - представит на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) СибНИА им. С. А. Чаплыгина.
Разработанный и собранный специалистами цельнокомпозитный самолёт, усовершенствованный аналог АН-2, будет представлен в июле.
Здесь уже несколько лет работают над модернизацией АН-2 и ЯК-40. «Развитие Сибири всегда было связано с транспортом. Сегодня одним из главных направлений является развитие ближнемагистральной авиации. В своём послании Президент РФ Владимир Путин говорил, в частности, о важности развития санитарной авиации. Разработкой именно таких проектов занимаются специалисты СибНИА», - подчеркнул начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт