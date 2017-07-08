Минниханов подписал татарстанский закон о запрете «необычных» имен

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете «необычных» имен, который ограничил использование символов, сокращений и цифр в именах.

Минниханов подписал закон 5 июля. Госсовет РТ принял закон 22 июня.

Законопроект привел законодательство России в соответствие с федеральным. Ранее федеральный закон одобрила Госудма и подписал президент России Владимир Путин.