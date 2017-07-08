Общество

Алексей Мирный
9 Июля, 2017 11:10

Минниханов подписал татарстанский закон о запрете «необычных» имен

Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Источник фото: dixinews.ru
#культура

#президент

#закон
Казань, 09 Июля - DIXINEWS.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете «необычных» имен, который ограничил использование символов, сокращений и цифр в именах.

Минниханов подписал закон 5 июля. Госсовет РТ принял закон 22 июня.

Законопроект привел законодательство России в соответствие с федеральным. Ранее федеральный закон одобрила Госудма и подписал президент России Владимир Путин.

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