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Алексей Мирный
9 Июля, 2017 11:10
Минниханов подписал татарстанский закон о запрете «необычных» имен
Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Источник фото: dixinews.ru
Казань, 09 Июля - DIXINEWS.
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете «необычных» имен, который ограничил использование символов, сокращений и цифр в именах.
Минниханов подписал закон 5 июля. Госсовет РТ принял закон 22 июня.
Законопроект привел законодательство России в соответствие с федеральным. Ранее федеральный закон одобрила Госудма и подписал президент России Владимир Путин.
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