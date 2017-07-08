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Алексей Мирный
8 Июля, 2017 21:09
Мощный ветропарк построят в Ростовской области
Ветропарк.
Источник фото: dixinews.ru
Ростов-на-Дону , 08 Июля - DIXINEWS.
Ветропарк мощностью 250 мегаватт появится в Ростовской области.
За его возведение примется компания «Роснано». Разработчики хотят разместить на территории Донского региона также производство башен ветроэнергетических установок.
В настоящее время компания проводит ветромониторинг, чтобы определить место локализации нового энергогенерирующего объекта. Как сообщает управление информационной политики Донского региона, в течение 2018–2019 годов в Ростовской области появятся и ветроэнергетические установки.
«Проекты крупные, интересные, по сути, будет создана новая индустрия. Вы можете рассчитывать на самую широкую поддержку областного правительства, начиная с вопросов оформления земли, обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой и заканчивая мерами государственной поддержки», – сказал на совещании губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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