Энергетика

Алексей Мирный
8 Июля, 2017 21:09

Мощный ветропарк построят в Ростовской области

Ветропарк.
Источник фото: dixinews.ru
Ростов-на-Дону , 08 Июля - DIXINEWS.

Ветропарк мощностью 250 мегаватт появится в Ростовской области.

За его возведение примется компания «Роснано». Разработчики хотят разместить на территории Донского региона также производство башен ветроэнергетических установок.

В настоящее время компания проводит ветромониторинг, чтобы определить место локализации нового энергогенерирующего объекта. Как сообщает управление информационной политики Донского региона, в течение 2018–2019 годов в Ростовской области появятся и ветроэнергетические установки.

«Проекты крупные, интересные, по сути, будет создана новая индустрия. Вы можете рассчитывать на самую широкую поддержку областного правительства, начиная с вопросов оформления земли, обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой и заканчивая мерами государственной поддержки», – сказал на совещании губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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