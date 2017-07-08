Общество

Алексей Мирный
8 Июля, 2017 20:07

Средняя зарплата в Воронежской области составила 26,5 тыс рублей

Люди идут на работу.
Источник фото: dixinews.ru
#зарплата

#статистика
Воронеж, 08 Июля - DIXINEWS.

Среднемесячная номинальная зарплата работников предприятий и организаций Воронежской области составила 26,5 тыс. рублей в январе-апреле 2017 года.

Ее размер вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом 2016 года, сообщила пресс-служба Воронежстата.

Реальный размер зарплаты с учетом индекса потребительских цен увеличился на 2,8%. В апреле 2017 года средний номинальный доход жителей достиг 28 тыс. рублей, увеличившись на 8,1% по сравнению с апрелем 2016 года. Рост реальной зарплаты составил 3,7%.

Среднеобластной уровень в апреле 2017 года в 2,1 раза превысила зарплата в фирмах, осуществляющих финансовую и страховую деятельность. У работников, занятых в химическом производстве, зарплата оказалась в 1,9 раза выше, чем в среднем по области. Самая низкая зарплата – от 40 до 46% от среднеобластного уровня – сложилась у сотрудников, трудящихся в производстве кожи, текстильных изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. На 1 июня 2017 года сообщений о просроченных задолженностях по зарплате в Воронежстат не поступало.

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