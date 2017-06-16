Волгоградский железнодорожный парк пополнился новейшими пассажирскими вагонами

Подвижной состав будет обслуживать маршрут «Волгоград - Москва».

На железнодорожном вокзале Волгоград состоялась презентация новых пассажирских вагонов.

Приволжская магистраль пополнилась 25 плацкартными вагонами. Основная часть нового подвижного состава будет курсировать в составе фирменного поезда № 1/2 Волгоград - Москва.

Новые пассажирские вагоны производства Тверского вагоностроительного завода отвечают современным требованиям. Подвижной состав оборудован установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системами видеонаблюдения и пожаротушения. Для удобства пассажиров, пользующихся современными гаджетами, в каждом купе предусмотрены электрические розетки 220 В и разъемы USB. Этим летом волгоградцы смогут отправиться на Черное море с комфортом. Цена билета в новый плацкартный вагон не будет отличаться от прежней.