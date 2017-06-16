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Алексей Мирный
8 Июля, 2017 19:00
Волгоградский железнодорожный парк пополнился новейшими пассажирскими вагонами
Поезд РЖД.
Источник фото: saroavto2.blogspot.ru
Волгоград, 08 Июля - DIXINEWS.
Подвижной состав будет обслуживать маршрут «Волгоград - Москва».
На железнодорожном вокзале Волгоград состоялась презентация новых пассажирских вагонов.
Приволжская магистраль пополнилась 25 плацкартными вагонами. Основная часть нового подвижного состава будет курсировать в составе фирменного поезда № 1/2 Волгоград - Москва.
Новые пассажирские вагоны производства Тверского вагоностроительного завода отвечают современным требованиям. Подвижной состав оборудован установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системами видеонаблюдения и пожаротушения. Для удобства пассажиров, пользующихся современными гаджетами, в каждом купе предусмотрены электрические розетки 220 В и разъемы USB. Этим летом волгоградцы смогут отправиться на Черное море с комфортом. Цена билета в новый плацкартный вагон не будет отличаться от прежней.
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