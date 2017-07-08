Общество

Елена Малкова
8 Июля, 2017 15:23

В Челябинске акваторию реки Миасс приведут в порядок

Набережная реки Миасс.
Источник фото: cheladmin.ru
#ремонт

#благоустройство

#экология
Челябинск, 08 Июля - DIXINEWS.

Глава города Евгений Тефтелев 7 июля в ходе выездного совещания по вопросу благоустройства территории около Органного зала дал поручение привести в порядок акваторию реки Миасс.

Как отметили в пресс-службе мэрии, заросли камышей и большое количество бытового мусора в акватории реки вызвало недовольство градоначальника.

Содержание водных объектов, в том числе и реки Миасс, входит в полномочия Министерства экологии, но, несмотря на это, муниципалитет не останется в стороне.

Сотрудники Челябинской городской службы спасения совместно с волонтерами очистят акваторию реки.

Отдельные поручения были даны главе Калининского района Сергею Колеснику. В скором времени прилегающая к органному залу территория будет приведена в единый архитектурный вид: здесь будет установлен памятник Петру Столыпину, и элементы благоустройства и озеленения должны стать ансамблем с монументом.

В этом году также будет отремонтировано дорожное полотно по улице 8 Марта на участке от ул. Кирова до Торгового центра, восстановлены в едином стиле ограждения набережной и облагорожен спуск к реке.

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