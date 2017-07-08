Строительство «Самара Арены» за три месяца продвинулось только на 1%

До начала чемпионата мира по футболу 2018 года осталось всего 342 дня, и Самарская область продолжает активно готовиться к этому событию.

6 июля, власти региона отчитались о темпах и проценте выполненных работ на основных стройках Самары.

По информации подрядчика стадиона «Самара Арена», готовность объекта составляет более 71%. Интересно то, что за три месяца строительства он прибавил около 1% - в марте сообщалось о завершенности работ на 70%. Сейчас на стадионе завершается монтаж основных металлоконструкций: установлено 89 из 96 блоков консолей купола. Проводятся работы по защите металлоконструкций от коррозии. На прилегающей к стадиону территории сносятся старые помещения радиоцентра, выравнивается площадка. В июле начнутся работы по устройству футбольного поля.

«Конечно, все критические точки по важнейшим объектам уже пройдены. Это касается и самого стадиона. В ближайшие полторы-две недели конструктив стадиона будет готов. Для нас это принципиальный момент. Сейчас осталось установить семь блоков из 96, после чего можно будет начинать подготовку футбольного поля. Вопрос с кровлей тоже решен. Теперь во главу угла встанут вопросы благоустройства территории вокруг стадиона. Там тоже есть сложности, но работы должны быть выполнены в срок и с высочайшим качеством», - подчеркнул губернатор Николай Меркушкин и добавил, что после завершения ЧМ-2018 стадион будет называться «Космос Арена».