Общество

Алексей Мирный
8 Июля, 2017 18:05

Строительство «Самара Арены» за три месяца продвинулось только на 1%

Проект стадиона «Самара Арена».
Источник фото: dixinews.ru
#строительство

#FIFA
Самара, 08 Июля - DIXINEWS.

До начала чемпионата мира по футболу 2018 года осталось всего 342 дня, и Самарская область продолжает активно готовиться к этому событию.

6 июля, власти региона отчитались о темпах и проценте выполненных работ на основных стройках Самары.

По информации подрядчика стадиона «Самара Арена», готовность объекта составляет более 71%. Интересно то, что за три месяца строительства он прибавил около 1% - в марте сообщалось о завершенности работ на 70%. Сейчас на стадионе завершается монтаж основных металлоконструкций: установлено 89 из 96 блоков консолей купола. Проводятся работы по защите металлоконструкций от коррозии. На прилегающей к стадиону территории сносятся старые помещения радиоцентра, выравнивается площадка. В июле начнутся работы по устройству футбольного поля.

«Конечно, все критические точки по важнейшим объектам уже пройдены. Это касается и самого стадиона. В ближайшие полторы-две недели конструктив стадиона будет готов. Для нас это принципиальный момент. Сейчас осталось установить семь блоков из 96, после чего можно будет начинать подготовку футбольного поля. Вопрос с кровлей тоже решен. Теперь во главу угла встанут вопросы благоустройства территории вокруг стадиона. Там тоже есть сложности, но работы должны быть выполнены в срок и с высочайшим качеством», - подчеркнул губернатор Николай Меркушкин и добавил, что после завершения ЧМ-2018 стадион будет называться «Космос Арена».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В Москве реконструировали гостиницу для VIP-гостей FIFA
Самаре необходимо 2,3 млрд рублей для подготовки к ЧМ-2018
В этом разделе:
Средняя зарплата в Воронежской области составила 26,5 тыс рублей
Волгоградский железнодорожный парк пополнился новейшими пассажирскими вагонами
В Челябинске акваторию реки Миасс приведут в порядок

Торжественный концерт в Эльбской филармонии в Гамбурге для участников саммита G20
В Великобритании мужчина отсидел 5 лет за выдуманное групповое изнасилование
В США медведь пять часов громил кухню в поисках еды
Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров Путина и Трампа. Полное видео
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный ветропарк построят в Ростовской области
Воронеж, 08 Июля, 20:07.
Средняя зарплата в Воронежской области составила 26,5 тыс рублей
Волгоград, 08 Июля, 19:00.
Волгоградский железнодорожный парк пополнился новейшими пассажирскими вагонами
Самара, 08 Июля, 18:05.
Строительство «Самара Арены» за три месяца продвинулось только на 1%
Челябинск, 08 Июля, 15:23.
В Челябинске акваторию реки Миасс приведут в порядок
Нижний Новгород, 08 Июля, 15:09.
Нижегородская область может войти в тройку крупнейших IT-кластеров России
Санкт-Петербург, 08 Июля, 14:01.
Нападающий Дриусси официально перешел в «Зенит»
Москва, 08 Июля, 13:04.
За шесть лет в Москве построили больше 400 различных социальных объектов
Москва, 08 Июля, 12:08.
В Москве реконструировали гостиницу для VIP-гостей FIFA
Красноярск, 08 Июля, 11:51.
Красноярск первым встретит Кубок Чемпионата мира FIFA
Екатеринбург, 08 Июля, 10:26.
В Екатеринбурге в новое жилье переехала 21 семья по программе переселения
Казань, 07 Июля, 19:01.
Более 70 тысяч жителей Татарстана получили единый читательский билет
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт