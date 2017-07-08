Нижегородская область может войти в тройку крупнейших IT-кластеров России

Нижегородская область имеет все предпосылки, чтобы к 2021 году оказаться в тройке самых крупных кластеров информационных технологий России.

Об этом заявил министр информационных технологий, связи и СМИ региона Сергей Кучин.

Встречу с потенциальными участниками IT-кластера, создаваемого в области, министр провёл в технопарке «Анкудиновка». С представителями IT-компаний, предприятий телекоммуникационной отрасли и вузов он обсудил стратегию создания и развития кластера Нижегородской области и меры поддержки со стороны регионального правительства.

Напомним, что стратегия создания и развития IT-кластера в области начала создаваться в апреле текущего года, когда глава региона Валерий Шанцев заявил об этом намерении на Х Международном форуме информационных технологий «ITFORUM 2020/Цифровой мир»: «К нам съехались высококлассные IT-специалисты. Все они заявляют о необходимости объединения профессионалов разных сфер для развития отраслевых информационных технологий. Поэтому мы приняли решение – создать IT-кластер, вокруг которого сконцентрируются исследовательские центры, промышленные предприятия и инвесторы. Мы заинтересованы, чтобы наши предприятия шли в ногу со временем – именно это дает импульсы к развитию, продвижению на конкурентных рынках и, в конечном итоге, к получению новых контрактов и заказов, что в свою очередь отражается на зарплатах сотрудников».