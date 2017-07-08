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Алексей Мирный
8 Июля, 2017 14:01
Нападающий Дриусси официально перешел в «Зенит»
Футбольный нападающим Себастьян Дриусси.
Источник фото: dixinews.ru
Санкт-Петербург, 08 Июля - DIXINEWS.
Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с известным аргентинским нападающим Себастьяном Дриусси.
Как уточняет 8 июля пресс-служба петербургской команды, соглашение рассчитано на четыре года.
Сумма отступных, которые сине-бело-голубые заплатили бывшему клубу футболиста «Ривер Плейт», не уточняется. По словам агента игрока, покупка обошлась в 21 миллион евро.
В сезоне 2016/17 Себастьян Дриусси сыграл в 29 матчах чемпионата Аргентины, в которых забил 17 голов. По итогам 2016-го Себастьян Дриусси вошел в число 50 самых талантливых футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии итальянской La Gazzetta Dello Sport.
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