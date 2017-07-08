Общество

Алексей Мирный
8 Июля, 2017 13:04

За шесть лет в Москве построили больше 400 различных социальных объектов

Новый детский сад в Москве.
Источник фото: investmoscow.ru
#строительство

#социальныепроекты

#город
Москва, 08 Июля - DIXINEWS.

203 детских сада, 67 школ, 58 объектов здравоохранения, 36 объектов культуры и 68 спортобъектов построено в 2011-2016 годах в Москве.

Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин на Мосурбанфоруме-2017.

«Строительство четверти всех этих объектов профинансировали инвесторы. В 2017-2019 годах в городе введут в строй еще 143 объекта образования, 79 объектов здравоохранения, 35 объектов культуры. Треть из них построят инвесторы», - рассказал Хуснуллин.

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