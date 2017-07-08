За шесть лет в Москве построили больше 400 различных социальных объектов

203 детских сада, 67 школ, 58 объектов здравоохранения, 36 объектов культуры и 68 спортобъектов построено в 2011-2016 годах в Москве.

Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин на Мосурбанфоруме-2017.

«Строительство четверти всех этих объектов профинансировали инвесторы. В 2017-2019 годах в городе введут в строй еще 143 объекта образования, 79 объектов здравоохранения, 35 объектов культуры. Треть из них построят инвесторы», - рассказал Хуснуллин.