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Алексей Мирный
8 Июля, 2017 13:04
За шесть лет в Москве построили больше 400 различных социальных объектов
Новый детский сад в Москве.
Источник фото: investmoscow.ru
Москва, 08 Июля - DIXINEWS.
203 детских сада, 67 школ, 58 объектов здравоохранения, 36 объектов культуры и 68 спортобъектов построено в 2011-2016 годах в Москве.
Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин на Мосурбанфоруме-2017.
«Строительство четверти всех этих объектов профинансировали инвесторы. В 2017-2019 годах в городе введут в строй еще 143 объекта образования, 79 объектов здравоохранения, 35 объектов культуры. Треть из них построят инвесторы», - рассказал Хуснуллин.
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