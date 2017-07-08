В Москве реконструировали гостиницу для VIP-гостей FIFA

Обновленный «Azimut («Азимут») Отель Смоленская» примет официальные делегации Международной федерации футбола (сс) во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Об этом сообщила заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова.

«Договор на 50 номеров уже подписан между отелем и «Матч аккомодейшн 2018» – официальным оператором FIFA по размещению клиентских групп и болельщиков. Гостиница на ул. Смоленская, дом 8 была построена в 1973 году. Реконструкция 23-этажного здания началась в январе 2016 года и закончилась в июне этого года. Теперь это современный, хорошо оснащенный четырехзвездочный отель, сохранивший стилистику советского модернизма. Количество номеров увеличилось с 236 до 474. Это удалось сделать за счет ремонта нескольких этажей, ранее неэксплуатируемых. Номера расположены на 5–19-м этажах, их площадь варьируется от 13 до 52 квадратных метров», – пояснила Храмова.