Красноярск первым встретит Кубок Чемпионата мира FIFA

Оргкомитет "Россия-2018" объявил маршрут Тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Кубок проедет по 24 городам России и более 50 странам мира.

Первым городом, который встретит легендарный Кубок, станет Красноярск, сообщает пресс-служба Министерства спорта Красноярского края.

Церемония старта Тура состоится в сентябре этого года в Москве, затем Кубок отправится в столицу Красноярского края. В каждом городе Кубок будет выставляться в специальных шатрах, будут организованы торжественные и развлекательные мероприятия.

Стоит отметить, что с сентября по декабрь 2017 года Кубок посетит 15 российских городов, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран планеты на шести континентах. В мае 2018 года Кубок снова вернется в нашу страну и посетит остальные девять городов. Тур Кубка завершится в Москве перед стартом турнира – 14 июня 2018 года.

В 2017 году трофей посетит Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. В 2018 году Кубок посетит Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.

Тур Кубка ЧМ-2018 станет самым продолжительным путешествием главного футбольного трофея по стране-хозяйке. Кубок за 123 дня преодолеет 26 000 км.