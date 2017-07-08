Спорт

Елена Малкова
8 Июля, 2017 11:51

Красноярск первым встретит Кубок Чемпионата мира FIFA

Кубок Чемпионата мира FIFA.
Источник фото: M.footballreview.ru
#футбол

#спорт

#ЧМ2018
Красноярск, 08 Июля - DIXINEWS.

Оргкомитет "Россия-2018" объявил маршрут Тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Кубок проедет по 24 городам России и более 50 странам мира.

Первым городом, который встретит легендарный Кубок, станет Красноярск, сообщает пресс-служба Министерства спорта Красноярского края.

Церемония старта Тура состоится в сентябре этого года в Москве, затем Кубок отправится в столицу Красноярского края. В каждом городе Кубок будет выставляться в специальных шатрах, будут организованы торжественные и развлекательные мероприятия.

Стоит отметить, что с сентября по декабрь 2017 года Кубок посетит 15 российских городов, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран планеты на шести континентах. В мае 2018 года Кубок снова вернется в нашу страну и посетит остальные девять городов. Тур Кубка завершится в Москве перед стартом турнира – 14 июня 2018 года.

В 2017 году трофей посетит Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. В 2018 году Кубок посетит Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.

Тур Кубка ЧМ-2018 станет самым продолжительным путешествием главного футбольного трофея по стране-хозяйке. Кубок за 123 дня преодолеет 26 000 км.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Британская делегация высоко оценила готовность Нижегородской области к ЧМ-2018
На «Стадионе Нижний Новгород» начали монтировать кровлю
На 13 улицах Волгограда к ЧМ-2018 фасады очистят от рекламы
В этом разделе:
Нападающий Дриусси официально перешел в «Зенит»
Кубок Конфедераций FIFA впервые в истории выиграла Германия
На центральной набережной Волгограда покажут главные матчи Кубка Конфедераций

30 минут растянулись на 2 часа: Путин и Трамп провели самую ожидаемую встречу
Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров Путина и Трампа. Полное видео
"Факты": первая встреча Путина и Трампа
Лавров: Путин и Трамп договорились о нескольких конкретных вещах
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный ветропарк построят в Ростовской области
Воронеж, 08 Июля, 20:07.
Средняя зарплата в Воронежской области составила 26,5 тыс рублей
Волгоград, 08 Июля, 19:00.
Волгоградский железнодорожный парк пополнился новейшими пассажирскими вагонами
Самара, 08 Июля, 18:05.
Строительство «Самара Арены» за три месяца продвинулось только на 1%
Челябинск, 08 Июля, 15:23.
В Челябинске акваторию реки Миасс приведут в порядок
Нижний Новгород, 08 Июля, 15:09.
Нижегородская область может войти в тройку крупнейших IT-кластеров России
Санкт-Петербург, 08 Июля, 14:01.
Нападающий Дриусси официально перешел в «Зенит»
Москва, 08 Июля, 13:04.
За шесть лет в Москве построили больше 400 различных социальных объектов
Москва, 08 Июля, 12:08.
В Москве реконструировали гостиницу для VIP-гостей FIFA
Красноярск, 08 Июля, 11:51.
Красноярск первым встретит Кубок Чемпионата мира FIFA
Екатеринбург, 08 Июля, 10:26.
В Екатеринбурге в новое жилье переехала 21 семья по программе переселения
Казань, 07 Июля, 19:01.
Более 70 тысяч жителей Татарстана получили единый читательский билет
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт