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Елена Малкова
8 Июля, 2017 10:26
В Екатеринбурге в новое жилье переехала 21 семья по программе переселения
Новостройки.
Источник фото: Agbz.ru
Екатеринбург, 08 Июля - DIXINEWS.
В Екатеринбурге продолжается реализация мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
В июне 2017 года в новое жилье переехала 21 семья (53 человека). Общая площадь предоставленных (выкупленных) жилых помещений составила 711 квадратных метров, сообщили в пресс-службе мэрии.
Всего за 6 месяцев этого года из ветхого жилья переехала 121 семья (341 человек). Всего граждане получили более 3 тысяч 200 квадратных метров жилой площади. Стоит отметить, что за счет бюджета переехали 88 семей (226 человек), за счет застройщиков - 33 (115 человек).
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