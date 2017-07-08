Общество

Елена Малкова
8 Июля, 2017 10:26

В Екатеринбурге в новое жилье переехала 21 семья по программе переселения

Новостройки.
Источник фото: Agbz.ru
#расселенныедома

#Переселениеизаварийногожилья

#квартиры
Екатеринбург, 08 Июля - DIXINEWS.

В Екатеринбурге продолжается реализация мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

В июне 2017 года в новое жилье переехала 21 семья (53 человека). Общая площадь предоставленных (выкупленных) жилых помещений составила 711 квадратных метров, сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего за 6 месяцев этого года из ветхого жилья переехала 121 семья (341 человек). Всего граждане получили более 3 тысяч 200 квадратных метров жилой площади. Стоит отметить, что за счет бюджета переехали 88 семей (226 человек), за счет застройщиков - 33 (115 человек).

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В Ачинске 156 семей получили новые квартиры
В этом разделе:
Средняя зарплата в Воронежской области составила 26,5 тыс рублей
Волгоградский железнодорожный парк пополнился новейшими пассажирскими вагонами
Строительство «Самара Арены» за три месяца продвинулось только на 1%

Лавров: Путин и Трамп договорились о нескольких конкретных вещах
"Факты": первая встреча Путина и Трампа
30 минут растянулись на 2 часа: Путин и Трамп провели самую ожидаемую встречу
Масштабная стройка: как поедет ЦКАД
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный ветропарк построят в Ростовской области
Воронеж, 08 Июля, 20:07.
Средняя зарплата в Воронежской области составила 26,5 тыс рублей
Волгоград, 08 Июля, 19:00.
Волгоградский железнодорожный парк пополнился новейшими пассажирскими вагонами
Самара, 08 Июля, 18:05.
Строительство «Самара Арены» за три месяца продвинулось только на 1%
Челябинск, 08 Июля, 15:23.
В Челябинске акваторию реки Миасс приведут в порядок
Нижний Новгород, 08 Июля, 15:09.
Нижегородская область может войти в тройку крупнейших IT-кластеров России
Санкт-Петербург, 08 Июля, 14:01.
Нападающий Дриусси официально перешел в «Зенит»
Москва, 08 Июля, 13:04.
За шесть лет в Москве построили больше 400 различных социальных объектов
Москва, 08 Июля, 12:08.
В Москве реконструировали гостиницу для VIP-гостей FIFA
Красноярск, 08 Июля, 11:51.
Красноярск первым встретит Кубок Чемпионата мира FIFA
Екатеринбург, 08 Июля, 10:26.
В Екатеринбурге в новое жилье переехала 21 семья по программе переселения
Казань, 07 Июля, 19:01.
Более 70 тысяч жителей Татарстана получили единый читательский билет
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт