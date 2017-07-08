В Екатеринбурге в новое жилье переехала 21 семья по программе переселения

В Екатеринбурге продолжается реализация мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

В июне 2017 года в новое жилье переехала 21 семья (53 человека). Общая площадь предоставленных (выкупленных) жилых помещений составила 711 квадратных метров, сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего за 6 месяцев этого года из ветхого жилья переехала 121 семья (341 человек). Всего граждане получили более 3 тысяч 200 квадратных метров жилой площади. Стоит отметить, что за счет бюджета переехали 88 семей (226 человек), за счет застройщиков - 33 (115 человек).