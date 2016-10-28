Культура

Елена Малкова
7 Июля, 2017 19:01

Более 70 тысяч жителей Татарстана получили единый читательский билет

Читательский билет можно получить бесплатно при предъявлении паспорта во всех общедоступных библиотеках республики.
Источник фото: spb.kp.ru
#культура

#библиотека

#книги
Казань, 07 Июля - DIXINEWS.

В регионе реализуется проект по внедрению единого читательского билета РТ.

Более 70 тысяч жителей Татарстана уже стали обладателями пластиковой карты с персональным штрих-кодом.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Казани, единый читательский билет позволяет свободно обслуживаться в любой из более чем 1500 общедоступных библиотек Татарстана.

Проект «Единый читательский билет» является частью государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан».

Сегодня в системе сформирована единая база литературы всех республиканских и муниципальных библиотек. Пользователь портала может забронировать интересующие книги, не выходя из дома.

ГИС «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» интегрирована с системой «Электронное образование Республики Татарстан». К системе подключены Государственный архив печати РТ, библиотеки Академии наук РТ и ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций - Казанский техникум информационных технологий и связи».

По информации пресс-службы Министерства информатизации и связи РТ, с начала текущего года в системе зарегистрировались уже более 123 тысяч читателей.

Читательский билет можно получить в общедоступных библиотеках РТ бесплатно при предъявлении паспорта. Вместе с билетом читатель получает логин и пароль к личному кабинету портала «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» и, кроме того, к бесплатному Wi-fi в библиотеках республики.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В Волгограде строительство музея «Россия. Моя история» вышло на заключительный этап
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
В Нижнем Новгороде появились тестовые указатели новой туристской навигации
В этом разделе:
В Красноуральске открылся новый кинозал
Воронежский театр откроет «Летние балетные сезоны» в столице
Продавать ли с аукционов архитектурную историю?

Конец закупок: лекарства из России могут запретить на Украине
Погодный апокалипсис потрепал Поволжье
«Царские хоромы»: где будут жить мировые лидеры во время саммита G20
Капризы стихии: ураганом в Перми сдуло автобусную остановку
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 70 тысяч жителей Татарстана получили единый читательский билет
Россия, Москва, 07 Июля, 17:26.
Туристический бизнес на Дальнем Востоке получит налоговые льготы
Уфа, 07 Июля, 12:15.
В Уфе состоялась встреча с дольщиками квартала «Дема-9»
Волгоград, 07 Июля, 07:27.
В Волгограде строительство музея «Россия. Моя история» вышло на заключительный этап
Москва, 06 Июля, 20:00.
Мосурбанфорум-2017 открылся на ВДНХ
Москва, 06 Июля, 19:02.
Москва вошла в топ-5 крупнейших городов мира, готовых к внедрению технологий будущего
Москва, 06 Июля, 18:01.
В Москве к 2021 году построят 63 станции метро
Владивосток, 06 Июля, 15:34.
Минвостокразвития завершило отбор инвестпроектов для ВЭФ-2017
Омск, 06 Июля, 11:35.
Начисленный налог на прибыль в бюджет Омской области увеличился на 50%
Новосибирск, 06 Июля, 08:30.
В Новосибирской области выдано более двух тысяч сертификатов на семейный капитал
Хабаровск, 06 Июля, 07:10.
Инвесторы ждут распространения режима Свободного порта в Хабаровске
Москва, 05 Июля, 20:03.
Темп прироста инфляции в Москве снизился до 5,1 %
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт