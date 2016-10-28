Более 70 тысяч жителей Татарстана получили единый читательский билет

Читательский билет можно получить бесплатно при предъявлении паспорта во всех общедоступных библиотеках республики.

В регионе реализуется проект по внедрению единого читательского билета РТ.

Более 70 тысяч жителей Татарстана уже стали обладателями пластиковой карты с персональным штрих-кодом.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Казани, единый читательский билет позволяет свободно обслуживаться в любой из более чем 1500 общедоступных библиотек Татарстана.

Проект «Единый читательский билет» является частью государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан».

Сегодня в системе сформирована единая база литературы всех республиканских и муниципальных библиотек. Пользователь портала может забронировать интересующие книги, не выходя из дома.

ГИС «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» интегрирована с системой «Электронное образование Республики Татарстан». К системе подключены Государственный архив печати РТ, библиотеки Академии наук РТ и ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций - Казанский техникум информационных технологий и связи».

По информации пресс-службы Министерства информатизации и связи РТ, с начала текущего года в системе зарегистрировались уже более 123 тысяч читателей.

Читательский билет можно получить в общедоступных библиотеках РТ бесплатно при предъявлении паспорта. Вместе с билетом читатель получает логин и пароль к личному кабинету портала «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» и, кроме того, к бесплатному Wi-fi в библиотеках республики.