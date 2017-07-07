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Елена Малкова
7 Июля, 2017 12:15
В Уфе состоялась встреча с дольщиками квартала «Дема-9»
Встреча с дольщиками квартала «Дема-9».
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 07 Июля - DIXINEWS.
Состоялась встреча дольщиков строящихся многоквартирных жилых домов в квартале «Дема-9» с представителями компании застройщика ООО ГК «Рассвет».
Во встрече приняли участие представители администрации Демского района Уфы, сообщает пресс-служба мэрии.
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Долгое время в микрорайоне «Дема-9» складывалась ситуация, заложниками которой оказались дольщики.
В квартале имелись юридические вопросы, связанные с предоставлением земельных участков для завершения строительства многоквартирных домов и их подключения к инженерным сетям. Администрация Уфы взяла сложившуюся ситуацию под свой контроль. Для решения проблемы в правовом поле, велись переговоры с застройщиком, организовывались встречи с дольщиками.
Представители ГК «Рассвет» во время встречи с дольщиками заверили, что многоквартирные дома литер 7,9,10 будут сданы в течение строительного сезона этого года. Жилые дома литер 8,11,12 планируется сдать в 2018-2019 годах. В настоящее время работы по строительству ведутся на всех перечисленных объектах, сообщает пресс-служба мэрии.
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