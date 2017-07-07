В Волгограде строительство музея «Россия. Моя история» вышло на заключительный этап

6 июля в ходе выездного совещания губернатор Андрей Бочаров обозначил задачи очередного этапа возведения музея «Россия. Моя история».

Об этом сообщается на официальном портале Волгоградской области.

«Строительство музея ведется без сбоев, четко по графику. Корректировки, которые мы озвучивали в ходе предыдущей инспекции, учтены и уже реализуются — в итоге мы получим не только музей, но и пространство для проведения мероприятий самого высокого уровня», — подчеркнул губернатор.

Готовность объекта составляет около 75%. В настоящее время ведутся отделочные работы, внутренние инженерные коммуникации выполнены на 90%, устройство перегородок — на 80%. Продолжает формироваться экспозиция музея, которая включает четыре раздела: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия — Моя история. 1945–2016 года", которые объединяют 42 исторических периода.

В музее будет представлен и региональный краеведческий аспект — от доисторического периода до новейшей истории.

Продолжаются работы по благоустройству, в ходе которых предстоит обустроить территорию площадью четыре гектара.

Стоит напомнить, что Волгоградская область вошла в число первых десяти регионов РФ, где строится интерактивный музей «Россия. Моя история». Экспозиция будет оснащена сенсорными экранами, голограммами, лайтбоксами и аудиогидами. В музее появятся проекционный купол и видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями.