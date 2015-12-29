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Алексей Мирный
6 Июля, 2017 20:00
Мосурбанфорум-2017 открылся на ВДНХ
Вход в ВДНХ.
Источник фото: funlib.ru
Москва, 06 Июля - DIXINEWS.
Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum – 2017) начал свою работу на ВДНХ.
Открыл его Мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы зачитал приветствие Президента РФ Владимира Путина участникам форума. В нем отмечается, что за прошедшее время форум приобрел авторитет, стал значимым событием в сфере урбанистики.
«Перспективы развития городов, вклад агломерации в развитие городов, в социальные последствия урбанизации – эти вопросы сегодня прочно вошли в актуальную повестку правительств большинства стран. И такой интерес не случаен. Урбанизация является одним из главных процессов современного мира», – сказал Собянин.
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