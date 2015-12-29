Общество

Алексей Мирный
6 Июля, 2017 20:00

Мосурбанфорум-2017 открылся на ВДНХ

Вход в ВДНХ.
Источник фото: funlib.ru
#город

#форум
Москва, 06 Июля - DIXINEWS.

Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum – 2017) начал свою работу на ВДНХ.

Открыл его Мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы зачитал приветствие Президента РФ Владимира Путина участникам форума. В нем отмечается, что за прошедшее время форум приобрел авторитет, стал значимым событием в сфере урбанистики.

«Перспективы развития городов, вклад агломерации в развитие городов, в социальные последствия урбанизации – эти вопросы сегодня прочно вошли в актуальную повестку правительств большинства стран. И такой интерес не случаен. Урбанизация является одним из главных процессов современного мира», – сказал Собянин.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Москва вошла в топ-5 крупнейших городов мира, готовых к внедрению технологий будущего
Московский урбанфорум – 2017 станет самым масштабным за свою историю
На 13 улицах Волгограда к ЧМ-2018 фасады очистят от рекламы
В этом разделе:
В Новосибирской области выдано более двух тысяч сертификатов на семейный капитал
В 2017 году зарплаты в Москве растут быстрее, чем в среднем по России
В Красноярске стартовали работы по реставрации Центрального стадиона

Авторский совет РАО собирается подать новый судебный иск
На смену жаре на Кубани придут ливни и грозы
"Химическое шоу" началось параллельно с новым раундом переговоров в Астане
«Умная» улица в Лондоне: экология и шопинг
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мосурбанфорум-2017 открылся на ВДНХ
Москва, 06 Июля, 19:02.
Москва вошла в топ-5 крупнейших городов мира, готовых к внедрению технологий будущего
Москва, 06 Июля, 18:01.
В Москве к 2021 году построят 63 станции метро
Владивосток, 06 Июля, 15:34.
Минвостокразвития завершило отбор инвестпроектов для ВЭФ-2017
Омск, 06 Июля, 11:35.
Начисленный налог на прибыль в бюджет Омской области увеличился на 50%
Новосибирск, 06 Июля, 08:30.
В Новосибирской области выдано более двух тысяч сертификатов на семейный капитал
Хабаровск, 06 Июля, 07:10.
Инвесторы ждут распространения режима Свободного порта в Хабаровске
Москва, 05 Июля, 20:03.
Темп прироста инфляции в Москве снизился до 5,1 %
Москва, 05 Июля, 18:50.
В 2017 году зарплаты в Москве растут быстрее, чем в среднем по России
Нижний Новгород, 05 Июля, 15:51.
Британская делегация высоко оценила готовность Нижегородской области к ЧМ-2018
Санкт-Петербург, 05 Июля, 15:42.
Под Питером сошел с рельсов поезд (Срочно)
Москва, 05 Июля, 14:10.
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт