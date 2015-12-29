Мосурбанфорум-2017 открылся на ВДНХ

Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum – 2017) начал свою работу на ВДНХ.

Открыл его Мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы зачитал приветствие Президента РФ Владимира Путина участникам форума. В нем отмечается, что за прошедшее время форум приобрел авторитет, стал значимым событием в сфере урбанистики.

«Перспективы развития городов, вклад агломерации в развитие городов, в социальные последствия урбанизации – эти вопросы сегодня прочно вошли в актуальную повестку правительств большинства стран. И такой интерес не случаен. Урбанизация является одним из главных процессов современного мира», – сказал Собянин.