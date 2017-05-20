Москва вошла в топ-5 крупнейших городов мира, готовых к внедрению технологий будущего

Российская столица занимает ведущие позиции по таким показателям, как сервис для горожан, инфраструктурная готовность, открытое адаптивное образование и цифровая экономика.

В преддверии Московского урбанистического форума были представлены результаты нового глобального исследования «Будущее близко: индекс готовности городов».

Это рейтинг готовности крупнейших городов и агломераций мира к внедрению технологий будущего. Были изучены текущие возможности мегаполисов для внедрения технологических решений в различные сферы, такие как здравоохранение, образование, безопасность, туризм и культура, транспорт, экономика, ЖКХ, градостроительство и взаимодействие с гражданами. Города выбирали по наличию базовой инфраструктуры, нормативных актов и другим критериям.

На первом месте оказался Сингапур (62 процента готовности). На второй строчке — Лондон (59 процентов), на третьей — Шанхай (55 процентов). Пятерку лидеров замыкают Москва и Нью-Йорк (по 53 процента). Российская столица заняла ведущие позиции по таким показателям, как сервис для горожан, инфраструктурная готовность, открытое адаптивное образование и цифровая экономика.

«Приятно, что современная Москва уверенно занимает лидирующие позиции среди самых умных городов мира. Мы видим мировые тенденции в области Smart City, понимаем все ключевые тенденции, постоянно движемся вперед и развиваемся. Сегодня передовые ИТ-решения внедрены в различные сферы городской жизни для удобства москвичей, что уже позволило столице достичь высоких результатов по многим параметрам умного города», - сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Артем Ермолаев.