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Алексей Мирный
6 Июля, 2017 18:01
В Москве к 2021 году построят 63 станции метро
Тоннель метрополитена.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 06 Июля - DIXINEWS.
63 новые станции метро, 142 км линий и 9 электродепо планируется построить по программе развития московского метрополитена к 2021 году.
Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.
«В итоге протяженность московского метро вырастет в полтора раза. Доля населения, которое сейчас не имеет доступа к метро в шаговой доступности, сократиться ровно вдвое. 30% жителей Новой Москвы получат метро в ближайшем доступе», - отметил М. Хуснуллин.
По словам главы Стройкомплекса, столичная подземка придет во Внуково, Рублево-Архангельское, а также станет полноценной транспортной артерией всей Московской агломерации.
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