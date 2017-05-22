В Москве к 2021 году построят 63 станции метро

63 новые станции метро, 142 км линий и 9 электродепо планируется построить по программе развития московского метрополитена к 2021 году.

Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

«В итоге протяженность московского метро вырастет в полтора раза. Доля населения, которое сейчас не имеет доступа к метро в шаговой доступности, сократиться ровно вдвое. 30% жителей Новой Москвы получат метро в ближайшем доступе», - отметил М. Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, столичная подземка придет во Внуково, Рублево-Архангельское, а также станет полноценной транспортной артерией всей Московской агломерации.