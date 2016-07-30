Минвостокразвития завершило отбор инвестпроектов для ВЭФ-2017

Минвостокразвития России завершило отбор инвестпроектов для участия в Восточном экономическом форуме. ВЭФ ежегодно проходит во Владивостоке.

На рассмотрение в Минвостокразвития всего поступило 148 инвестиционных проектов со всех регионов Дальнего Востока на общую сумму инвестиций 2,4 трлн рублей, сообщает пресс-служба министерства.

«Восточный экономический форум стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии», - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Как сообщил Александр Галушка, свое участие подтвердили делегации 24 государств, в том числе представители КНР, Японии, Канады, Австралии, США, Германии, Великобритании и ряда других.

По словам министра, инвесторы, чьи проекты будут выбраны для презентации на площадках ВЭФ, смогут бесплатно принять участие в форуме и рассказать о своем проекте потенциальным партнерам и ведущим экспертам в сфере экономики. Александр Галушка подчеркнул, что к приоритетным относятся те проекты, что находятся в высокой степени готовности.

Как рассказал директор департамента инвестиционных проектов Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Александр Павлов, самое большое количество заявок поступило из Приморского края.

«Из Приморья мы получили 31 заявку на 661,7 млрд рублей, - сообщил Александр Павлов. - На втором месте – Сахалинская область, предприниматели этого региона прислали 30 заявок на 41,6 млрд рублей. Третье место занимает Хабаровский край с 26 заявками с объемом инвестиций 120 млрд рублей».

По объему лидируют инвестпроекты в сфере химии, нефтехимии и добычи топливно-энергетических полезных ископаемых. Сумма заявленных инвестиций по этим проектам составляет 1,6 трлн рублей.

«Если говорить по сегментам, то больше всего заявок было подано в сфере туризма и гостиничного бизнеса – 20 проектов на 168 млрд рублей. На рассмотрение пришло 17 проектов в сфере транспорта и логистики с объемом инвестиций 172 млрд рублей и 16 сельскохозяйственных проектов на 38 млрд рублей», - сказал Александр Павлов.

Стоит отметить, что в прошлом году для участия в ВЭФ было заявлено 111 инвестпроектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей.

В этом году ВЭФ пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Ожидается, что число участников предстоящего ВЭФ превысит прошлогодние показатели. В прошлом году в Форуме приняли участие 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.