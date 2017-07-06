Начисленный налог на прибыль в бюджет Омской области увеличился на 50%

Начисления налога на прибыль в бюджет Омской области увеличились на 5 млрд рублей.

За прошлый год в бюджет Омской области начислено более 15 млрд рублей налога на прибыль.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это на 5 млрд рублей или на 50% больше, чем за 2015 год.

Подразделения кредитных организаций региона обеспечили наибольший рост начисленного налога: на 3 млрд рублей. Наблюдается положительная динамика и у производственного сектора (снабжающих организаций и нефтехимического комплекса) - дополнительное начисление налога на прибыль составило почти 1 млрд рублей.

Почти на 400 млн рублей увеличило налог на прибыль в областной бюджет финансирование государственного оборонного заказа.