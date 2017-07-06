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Елена Малкова
6 Июля, 2017 11:35
Начисленный налог на прибыль в бюджет Омской области увеличился на 50%
Начисления налога на прибыль в бюджет Омской области увеличились на 5 млрд рублей.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 06 Июля - DIXINEWS.
За прошлый год в бюджет Омской области начислено более 15 млрд рублей налога на прибыль.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это на 5 млрд рублей или на 50% больше, чем за 2015 год.
Подразделения кредитных организаций региона обеспечили наибольший рост начисленного налога: на 3 млрд рублей. Наблюдается положительная динамика и у производственного сектора (снабжающих организаций и нефтехимического комплекса) - дополнительное начисление налога на прибыль составило почти 1 млрд рублей.
Почти на 400 млн рублей увеличило налог на прибыль в областной бюджет финансирование государственного оборонного заказа.
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