В Новосибирской области выдано более двух тысяч сертификатов на семейный капитал

В Новосибирской области более двух тысяч человек получили сертификаты на региональный семейный капитал с начала 2017 года.

За весь период предоставления данного вида поддержки на территории области, с января 2012 года, сертификаты получили почти 22,5 тысячи граждан, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации министерства социального развития региона, количество получателей права на региональный семейный капитал увеличивается ежемесячно.

Почти 11 тысяч человек из числа тех, кто получил сертификат, на сегодня уже распорядились средствами регионального семейного капитала. Стоит отметить, что 6 642 человека направили средства на улучшение жилищных условий, 3 838 человек использовали деньги на покупку автотранспорта, 416 – на обучение, 6 – на покупку сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства, 2 – на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов).

Как рассказали в минсоцразвития, Новосибирская область входит в число субъектов, которые лидируют по количеству региональных мер социальной поддержки многодетных семей. В их число входит более 20 видов социальной помощи.