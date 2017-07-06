Экономика

Елена Малкова
6 Июля, 2017 07:10

Инвесторы ждут распространения режима Свободного порта в Хабаровске

г. Хабаровск.
Источник фото: minvr.ru
#инвестиции

#Минвостокразвития

#Свободныйпорт
Хабаровск, 06 Июля - DIXINEWS.

Запускать новые инвестпроекты и проводить модернизацию существующих производств позволяет расширение границ Свободного порта, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

К примеру, в одном только Хабаровском крае благодаря включению в порто-франко (свободный порт) новых территорий могут стартовать свыше 30 инвестиционных проектов.

Об этом рассказал председатель Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток Антон Скорик.

«Мы внимательно следим за тем, как происходит развитие свободного порта Владивосток и его расширение. Сейчас также рассматривается распространение СПВ на территории нескольких муниципальных образований в Камчатском и Хабаровском краях", - отметил эксперт.

По его словам "при принятии таких решений, нужно взвешенно подходить и смотреть под какие проекты и отрасли предоставляется такая серьезная государственная поддержка. Это определенная работа на местах как региональной и муниципальной власти, так и предпринимательского сообщества по обоснованию и необходимости включения в режим свободного порта".
"Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы режим свободного порта распространился на территорию Хабаровска", - подчеркнул эксперт.

По словам эксперта, на недавно прошедшем круглом столе коллеги из Правительства Хабаровского края проинформировали о сформированном пуле из более тридцати потенциальных инвестпроектов по Хабаровску.

Стоит напомнить, что Минвостокразвития в июне внесло в Правительство РФ законопроект о распространении на международные аэропорты Хабаровск (Новый) и Петропавловск-Камчатский (Елизово), на Советско-Гаванский муниципальный район режима Свободного порта. Президент России Владимир Путин 1 июля подписал указ о включении в зону действия Свободного порта территорию Углегорского района (Сахалинская область).

Глава Минвостокразвития Александр Галушка отметил, что благодаря распространению режима свободного порта на Углегорский район Сахалинской области удастся привлечь на территорию региона дополнительно частные инвестиции на 65 млрд рублей.

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