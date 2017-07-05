Британская делегация высоко оценила готовность Нижегородской области к ЧМ-2018

Делегация Великобритании высоко оценила готовность Нижегородской области к ЧМ-2018, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Министр-советник Посольства Великобритании в России по вопросам торговли, науки и климата Джонатан Брентон, возглавивший иностранную делегацию, по итогам визита в Нижегородскую область заявил, что самые хорошие впечатления связаны с подготовкой региона к мировому первенству.

По словам главы региона Валерия Шанцева, чемпионат мира по футболу станет драйвером развития Нижегородской области.

Британская делегация в рамках визита в регион посетила строительную площадку стадиона на Стрелке, а также встретилась с руководством Нижегородского лингвистического университета, Нижегородского государственного университета и Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

Как добавила Директор департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева, «программа делегации началась с посещения нового Нижегородского терминала».

Как отметил Джонатан Брентон, в Нижнем Новгороде, который напоминает британский Эдинбург, есть «возможности и для туризма, и для отдыха, и для спорта».

«Мы сейчас серьезно занимаемся развитием туристической инфраструктуры. Наша задача - к 2020 году поток туристов увеличить в 3 раза. Если у нас сегодня миллион, то должно быть 3 миллиона. Чтобы это сделать, конечно, нужна инфраструктура и, прежде всего, гостиницы хорошего класса для разных категорий людей», - заявил губернатор.