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Елена Малкова
5 Июля, 2017 15:51
Британская делегация высоко оценила готовность Нижегородской области к ЧМ-2018
«Стадион Нижний Новгород».
Источник фото: government-nnov.ru
Нижний Новгород, 05 Июля - DIXINEWS.
Делегация Великобритании высоко оценила готовность Нижегородской области к ЧМ-2018, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Министр-советник Посольства Великобритании в России по вопросам торговли, науки и климата Джонатан Брентон, возглавивший иностранную делегацию, по итогам визита в Нижегородскую область заявил, что самые хорошие впечатления связаны с подготовкой региона к мировому первенству.
По словам главы региона Валерия Шанцева, чемпионат мира по футболу станет драйвером развития Нижегородской области.
Британская делегация в рамках визита в регион посетила строительную площадку стадиона на Стрелке, а также встретилась с руководством Нижегородского лингвистического университета, Нижегородского государственного университета и Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.
Как добавила Директор департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева, «программа делегации началась с посещения нового Нижегородского терминала».
Как отметил Джонатан Брентон, в Нижнем Новгороде, который напоминает британский Эдинбург, есть «возможности и для туризма, и для отдыха, и для спорта».
«Мы сейчас серьезно занимаемся развитием туристической инфраструктуры. Наша задача - к 2020 году поток туристов увеличить в 3 раза. Если у нас сегодня миллион, то должно быть 3 миллиона. Чтобы это сделать, конечно, нужна инфраструктура и, прежде всего, гостиницы хорошего класса для разных категорий людей», - заявил губернатор.
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