Экономика

Алексей Мирный
5 Июля, 2017 20:03

Темп прироста инфляции в Москве снизился до 5,1 %

Московский деловой центр.
Источник фото: dixinews.ru
#экономика

#инфляция
Москва, 05 Июля - DIXINEWS.

Лидерами снижения цен в городе с января по май нынешнего года стали страхование, санаторные услуги, а также ставки по потребительским кредитам.

Также за пять месяцев нынешнего года дешевле стали сахар-песок, гречневая крупа и куриные яйца. В категории «продуктовые товары» наиболее заметным было падение цен на апельсины – на 13,8 %.

«По сравнению с маем прошлого года инфляция в столице в годовом исчислении снизилась сразу на три процентных пункта, составив 5,1 %, – сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов. – Основная причина замедления инфляции в Москве – почти двукратное снижение цен на услуги».

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