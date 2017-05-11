Общество

Алексей Мирный
5 Июля, 2017 18:50

В 2017 году зарплаты в Москве растут быстрее, чем в среднем по России

Дом правительства РФ в Москве.
Источник фото: wikipedia.org
#зарплата

#работа
Москва, 05 Июля - DIXINEWS.

Согласно данным Росстата, по итогам прошлого года динамика зарплатного роста в России и в столице была примерно на одном уровне, различаясь на 0,1–0,3 процентных пункта.

Об этом сообщает Департамент экономической политики и развития города Москвы.

«Темпы роста среднемесячных зарплат в столице в нынешнем году заметно обгоняют общероссийские. Если за первые четыре месяца 2017 года в среднем по России номинальные зарплаты выросли на 7 % по сравнению с аналогичным периодом года прошлого, то в столице динамика выше – 7,9 % роста. Кроме того, в Москве на 2,3 % увеличилась реальная средняя зарплата», – сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.

Наиболее заметен рост реальных средних зарплат в январе – апреле 2017 года был в столичной промышленности (4,7 %) и ее лидирующих отраслях – производстве нефтепродуктов, автопроме, фармацевтике, производстве одежды и в пищевой промышленности.

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