Происшествия

Алексей Мирный
5 Июля, 2017 15:42

Под Питером сошел с рельсов поезд

Фото с места события.
Источник фото: РЕН ТВ
#происшествия

#МЧС

#срочно
Санкт-Петербург, 05 Июля - DIXINEWS.

Сошел с рельсов пассажирский поезд под Петербургом. Состав двигался по маршруту Воркута – Санкт-Петербург.

По предварительным данным никто не пострадал, однако детали происшествия выясняются.

"Сегодня, 5 июля 2017 года, в 14:05 (мск) на перегоне Ефимовская – Коли Октябрьской железной дороги произошел сход одной тележки электровоза поезда №77 сообщением Воркута – Санкт-Петербург", - сообщается на странице в социальных сетях РЖД.

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