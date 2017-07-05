Под Питером сошел с рельсов поезд

Сошел с рельсов пассажирский поезд под Петербургом. Состав двигался по маршруту Воркута – Санкт-Петербург.

По предварительным данным никто не пострадал, однако детали происшествия выясняются.

"Сегодня, 5 июля 2017 года, в 14:05 (мск) на перегоне Ефимовская – Коли Октябрьской железной дороги произошел сход одной тележки электровоза поезда №77 сообщением Воркута – Санкт-Петербург", - сообщается на странице в социальных сетях РЖД.