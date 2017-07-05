|
Алексей Мирный
5 Июля, 2017 14:10
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
Портрет Владимира Путина на поле в Италии.
Источник фото: Life.ru
Москва, 05 Июля - DIXINEWS.
В Италии появился портрет Владимира Путина площадью 25 тысяч квадратных метров.
Его создатель - художник Дарио Гамбарин известен создание масштабных произведений искусства посвященных известным политикам.
Картина была создана на пшеничном поле под Вероной. Как отмечает сам художник, портрет посвящен грядущей встрече "большой двадцатки" в Гамбурге, где должно быть принято множество очень важных для всего мира решений. Дарио Гамбарин ранее создавал изображения знаменитых политических деятелей. Он рисовал Дональда Трампа, Барака Обамы, Фиделя Кастро, папу римского Франциска и Нельсона Манделы. Также создавал грандиозные плакаты с призывами к миру.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт