Огромный портрет Путина появился на поле в Италии

В Италии появился портрет Владимира Путина площадью 25 тысяч квадратных метров.

Его создатель - художник Дарио Гамбарин известен создание масштабных произведений искусства посвященных известным политикам.

Картина была создана на пшеничном поле под Вероной. Как отмечает сам художник, портрет посвящен грядущей встрече "большой двадцатки" в Гамбурге, где должно быть принято множество очень важных для всего мира решений. Дарио Гамбарин ранее создавал изображения знаменитых политических деятелей. Он рисовал Дональда Трампа, Барака Обамы, Фиделя Кастро, папу римского Франциска и Нельсона Манделы. Также создавал грандиозные плакаты с призывами к миру.