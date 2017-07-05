Американская баллистическая ракета Minuteman III почти 50 лет на вооружении

В апреле этого года американские межконтинентальные баллистические ракеты LGM-30G Minuteman III перевалили за 47 лет нахождения на боевом дежурстве. Это самые старые МБР в мире.

Об этом сообщает издание "Военный Паритет" со ссылкой на space24.pl

С 1970 года эти ракеты являются основой наземного компонента стратегических ядерных сил США. В настоящее время ведутся работы для продления эксплуатации до 2030 года по программе Programmed Depot Maintenance (PMD). В ходе регламентных ракет ракета извлекается из шахты и направляется в специальный центр, где подвергается тщательному осмотру, в частности, удаляется коррозия.

Первоначально рассчитывалось, что гарантийный срок службы ракеты будет всего 10 лет, однако эти расчеты были изменены вследствие проведения регулярных работ по испытаниям и проверки технического состояния. На вооружении до сих пор находятся более 400 МБР этого типа. В настоящее время в США ведутся работы по созданию МБР нового поколения для их замены.