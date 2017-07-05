«Интермаш» получит 235 млн рублей на развитие импортозамещающего производства

Фонд развития промышленности направит липецкому станкостроительному заводу «Интермаш» финансирование на сумму 235 млн рублей, сообщает пресс-служба АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Общий объем финансовой поддержки предприятия со стороны фонда планируется на сумму 400 млн рублей.

Обеспечение в размере 164,5 млн рублей совместно предоставили Корпорация МСП и Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства: гарантия – 153 млн рублей и поручительство – 11,5 млн рублей соответственно. Стоимость проекта по развитию производства составляет 580 млн рублей.

Инвестиции будут направлены на открытие производства токарно-обрабатывающих, вертикально-фрезерных центров и 5-ти осевых обрабатывающих центров. В рамках реализации проекта планируется организовать серийное производство линейных направляющих, шпиндельных узлов, а также чугунного станочного литья из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.

Производство разместится в елецком индустриальном парке «Созидатель». В проекте также будет участвовать ряд компаний станкостроительного кластера «Липецкмаш», совместно с которыми будет осуществляться разработка узлов и агрегатов для будущих станков.

На 5 июля 2017 года в Липецкой области предприятия малого и среднего бизнеса получили гарантийную поддержку Корпорации МСП на сумму более 5,1 млрд рублей. Это позволило предприятиям привлечь банковские инвестиции на 6,6 млрд рублей.