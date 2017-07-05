Экономика

Елена Малкова
5 Июля, 2017 11:31

«Интермаш» получит 235 млн рублей на развитие импортозамещающего производства

«Интермаш» получит 235 млн рублей на развитие импортозамещающего производства.
Источник фото: corpmsp.ru
#промышленность

#инвестиции

#производство
Россия, Москва, 05 Июля - DIXINEWS.

Фонд развития промышленности направит липецкому станкостроительному заводу «Интермаш» финансирование на сумму 235 млн рублей, сообщает пресс-служба АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Общий объем финансовой поддержки предприятия со стороны фонда планируется на сумму 400 млн рублей.

Обеспечение в размере 164,5 млн рублей совместно предоставили Корпорация МСП и Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства: гарантия – 153 млн рублей и поручительство – 11,5 млн рублей соответственно. Стоимость проекта по развитию производства составляет 580 млн рублей.

Инвестиции будут направлены на открытие производства токарно-обрабатывающих, вертикально-фрезерных центров и 5-ти осевых обрабатывающих центров. В рамках реализации проекта планируется организовать серийное производство линейных направляющих, шпиндельных узлов, а также чугунного станочного литья из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.

Производство разместится в елецком индустриальном парке «Созидатель». В проекте также будет участвовать ряд компаний станкостроительного кластера «Липецкмаш», совместно с которыми будет осуществляться разработка узлов и агрегатов для будущих станков.

На 5 июля 2017 года в Липецкой области предприятия малого и среднего бизнеса получили гарантийную поддержку Корпорации МСП на сумму более 5,1 млрд рублей. Это позволило предприятиям привлечь банковские инвестиции на 6,6 млрд рублей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Инвестиционные проекты на 7 млрд рублей привлечены в ТОР и СПВ
Дальний Восток ждет инженеров, агрономов и рыбообработчиков
Минвостокразвития предлагает расширить действие режима Свободного порта
В этом разделе:
На «дальневосточных гектарах» будут развивать кооперацию
В Москве обсудили проблемы партнерства государства и бизнеса
В этом году откроется движение по новому мосту через Ахтубу

Соревнования по скоростному поеданию гамбургеров прошли в Вашингтоне
Авторский совет РАО собирается подать новый судебный иск
Традиции ковроткачества – на международном фестивале в Грузии
Власти столицы и Российская академия образования будут сотрудничать
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американская баллистическая ракета Minuteman III почти 50 лет на вооружении
Россия, Москва, 05 Июля, 11:31.
«Интермаш» получит 235 млн рублей на развитие импортозамещающего производства
Красноярск, 05 Июля, 11:17.
В Красноярске стартовали работы по реставрации Центрального стадиона
Воронеж, 05 Июля, 08:06.
Проезд в Воронеже подорожает до 17 рублей
Челябинск, 05 Июля, 06:30.
Стройотряды Челябинской области отправились на всероссийскую стройку «Космодром «Восточный»
Россия, Москва, 04 Июля, 20:17.
На «дальневосточных гектарах» будут развивать кооперацию
Россия, Москва, 04 Июля, 19:20.
Россия и КНР договорились расширить сотрудничество на Дальнем Востоке
Москва, 04 Июля, 15:33.
В Москве обсудили проблемы партнерства государства и бизнеса
Уфа, 04 Июля, 13:47.
В Уфе неизвестные под видом сотрудников МУП «Уфаводоканал» выманивают деньги у жильцов
Россия, Москва, 04 Июля, 10:43.
АРЧК ДВ расскажет, где учат самым востребованным на Дальнем Востоке профессиям
Волгоград, 04 Июля, 09:33.
В этом году откроется движение по новому мосту через Ахтубу
Нижний Новгород, 04 Июля, 07:44.
В Нижегородской области построили уникальные водолазные катера
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт