В Красноярске стартовали работы по реставрации Центрального стадиона

Подписан контракт по проведению реставрационных работ на Центральном стадионе между КГАПОУ "Красноярский колледж олимпийского резерва" и обществом с ограниченной ответственностью "Элинальфа" (Москва).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Красноярского края.

Стоит отметить, что стадион включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Стадион им. Ленинского комсомола, 1967 г." был одобрен Главгосэкспертизой России. Разработкой проекта занималась проектная организация "Стиль" (Москва).

Проект предусматривает реставрацию арены и вспомогательных объектов, усиление технических конструкций, перепланировку и отделку внутренних помещений, обновление мачт освещения, замену посадочных мест. На стадионе будут установлены современные средства антитеррористической защиты и контрольно-пропускные пункты. Для маломобильных групп населения будут предусмотрены специальные трибуны внутри стадиона, также будут организованы условия на прилегающей территории.

После реставрации трибуны будут рассчитаны на 12 тысяч мест на время проведения Зимней универсиады и 15 тысяч мест при дальнейшей эксплуатации. На объекте будет также сохранено футбольное поле с травяным покрытием и подогревом.

Площадь объекта с учетом вспомогательных зданий станет больше на 3,5 тысячи кв. метров и составит 17,4 кв. метров. Этажность зданий останется прежней – от 1 до 3 этажей.

Подрядчик приступил к работе 4 июля.

Сумма контракта составила 1636,68 млн рублей (1598 млн рублей – федеральный бюджет, 38,5 млн рублей – краевой бюджет). Работы на объекте завершатся 31 октября 2018 года, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2018 года.

Во время Зимней универсиады-2019 на Центральном стадионе будут проводиться мероприятия культурной программы. После Красноярский колледж олимпийского резерва, спортивные школы и секции по видам спорта вернутся на площадки стадиона.