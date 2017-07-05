Проезд в Воронеже подорожает до 17 рублей

В Воронеже стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 15 до 17 рублей, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

Приказ об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в пределах границ Воронежа опубликован 4 июля.

Уточняется, что документ должен вступить в силу по истечении 10 дней с момента опубликования.

В управление по государственному регулированию тарифов региона регулярно обращались городские перевозчики с просьбой увеличить плату за проезд. Перевозчики предлагали установить стоимость проезда до 27 рублей.

Принято решение установить единый тариф на проезд в троллейбусах и автобусах большой, средней и малой вместимости: в дневное время поездка для пассажиров будет стоить 17 рублей, ночью (с 22 до 6 часов) – 25 рублей.

До этого стоимость проезда менялась в 2015 году – с 12 до 15 рублей днем и до 20 рублей — ночью.

Стоит отметить, что, например, в Екатеринбурге стоимость проезда с 1 февраля увеличилась до 28 рублей, в Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде проезд на городском транспорте стоит 20 рублей (скоростной трамвай в Волгограде стоит 25 рублей). В Уфе проезд на автобусе и троллейбусе стоит 20 рублей, а на маршрутке – 25 рублей.