Стройотряды Челябинской области отправились на всероссийскую стройку «Космодром «Восточный»

2 июля был дан старт IV всероссийской студенческой стройке «Космодром «Восточный».

Этим летом в работе на всероссийской стройке поучаствуют более 400 человек. Это 28 отрядов из 19 субъектов России, в числе которых и Южный Урал, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«На космодром приехали лучшие отряды, прошедшие серьезный конкурсный отбор в своих регионах. Челябинскую область представляют студенты-бойцы ССО «Маяк» (ЮУрГГПУ) и ССО «Практика» (студенты филиалов ЮУрГУ и «Южно-Уральского государственного колледжа» и «Миасского медицинского колледжа»)», – сообщил заместитель министра образования и науки региона Вадим Бобровский.

Для работы на данном этапе студенческой стройки продолжительностью 2 месяца каждый отряд получил свое производственное задание. Бойцы стройотрядов будут работать на строительстве города Циолковский, а также метеорологического комплекса космодрома.

Студенты трудоустроены каменщиками, дорожными сотрудниками, плотниками, бетонщиками, арматурщиками, малярами, облицовщиками. Кроме того предстоит пересадить из зоны строительства растения, занесенные в Красную книгу.

Студенческие стройотряды работают на «Восточном» с 2012 года. В прошлом году в масштабной стройке приняли участие более 600 бойцов Российских студенческих отрядов.