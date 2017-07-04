На «дальневосточных гектарах» будут развивать кооперацию

Агентство по развитию человеческого капитала и «Россельстрой» будут развивать кооперацию на «дальневосточных гектарах», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Соответствующее соглашение было подписано между генеральным директором АРЧК ДВ Валентином Тимаковым и президентом Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Союз сельских строителей России» Сергеем Мытаревым.

Как отметил руководитель «Россельстроя» Сергей Мытарев, задача Союза – развитие строительного комплекса в сельских территориях путем создания системы сельскохозяйственных потребительских обслуживающих кооперативов, позволяющих применить как преимущества кооперации для снижения стоимости продукции, так и воспользоваться существующими мерами государственной поддержки. Реализация программы «дальневосточный гектар» усиливает имеющиеся предпосылки для развития кооперации в регионе, уже сейчас на карте Дальнего Востока сформировались 53 агломерации гектаров, поэтому АРЧК ДВ и Союз будут совместно работать в этом направлении.

«Для граждан, планирующих создать кооператив для развития своего бизнеса или строительства жилья на земельных участках, полученных по закону о «дальневосточном гектаре», планируется создать Центр поддержки кооперации, провести обучающие мероприятия и разработать методические рекомендации по созданию кооперативов и о преимуществах такой формы объединения граждан, - отметил генеральный директор Агентства Валентин Тимаков. - И мы сейчас формируем пул экспертов по кооперации, которые готовы поделиться своим опытом и знаниями».

Глава АРЧК ДВ подчеркнул, что порядка 40% граждан, получающих «дальневосточный гектар», хотят построить дом, а те, кто планирует заняться своим бизнесом, преимущественно сельскохозяйственным (еще около 38%) - будут строить производственные помещения. Им также важна поддержка опытных специалистов Союза сельскохозяйственных строителей России.

«Развитие кооперации на Дальнем Востоке - это необратимый процесс при условии создания необходимой инфраструктуры и ее поддержки. Кооперация уже реализуется на этапе подачи коллективных заявок, в процессе объединения при освоении участков и будет востребована при планировании и обустройстве территории, строительстве домов, производстве продукции», – отметил Валентин Тимаков.

Напомним, с 1 февраля правом получить свой «дальневосточный гектар» может воспользоваться каждый гражданин нашей страны. По последним данным за весь период реализации программы поступило более 95,5 тысяч заявок. Отдано в пользование почти 23 тысяч участков. Как отметил Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, ожидается, что до конца этого года будет подано до 150 тысяч заявок на «дальневосточный гектар». В пользование будет передано как минимум 50 тысяч участков.