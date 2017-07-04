Россия и КНР договорились расширить сотрудничество на Дальнем Востоке

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, в котором, в частности, говорится о сотрудничестве на российском Дальнем Востоке.

Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Российская и китайская стороны будут использовать опыт сотрудничества в рамках механизма Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики, а также Совета по межрегиональному сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и верхнего, среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики. Страны договорились расширять охват и сферы межрегионального взаимодействия; содействовать реализации значимых совместных проектов, в том числе с использованием механизма Российско-Китайского инвестиционного фонда по развитию регионального сотрудничества.

Россия и Китай будут содействовать реализации транспортных и инфраструктурных проектов. В их перечень попало строительство железнодорожного моста Нижнеленинское–Тунцзян, трансграничного автомобильного мостового перехода Благовещенск–Хэйхэ; создание экономического коридора Россия–Китай–Монголия.

Отдельный вопрос был посвящён теме трансграничной перевозки грузов. В подписанном заявлении говорится о необходимости принимать взаимные меры по улучшению условий для осуществления перевозок товаров по Транссибирской железнодорожной магистрали в страны Европы, а также ускорить развитие международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье–1» и «Приморье–2».

Внимание сторон в ходе переговоров было уделено и развитию острова Большой Уссурийский. Две страны продолжат работу по созданию пункта пропуска Большой Уссурийский–Хэйсяцзыдао. Для развития острова будет создан механизм сотрудничества, предусматривающий природоохранные мероприятия.

Также в совместном заявлении говорится о готовности двух стран укреплять российско-китайское сотрудничество в Арктическом регионе. Речь идет о поддержке взаимодействия между компетентными органами России и Китая, научно-исследовательскими организациями и предприятиями в таких сферах, как развитие и использование Северного морского пути, проведение совместных научных экспедиций, разведка и освоение энергетических ресурсов, арктический туризм, охрана окружающей среды.