В Москве обсудили проблемы партнерства государства и бизнеса

4 июля в помещении Аналитического центра Правительства РФ состоялся форум призванный привлечь внимание госструктур к проблемам бизнеса, и познакомить самих предпринимателей с новыми возможностями, которые дают им специальные органы в госсекторе.

Тема форума звучала так: «Стратегическое партнерство государства и бизнеса: Механизмы государственной поддержки предпринимательства».

В программе Форума прошло Пленарное заседание, тема которого: «Механизмы государственной поддержки предпринимательства», а также секция по темам в формате обсуждений и дискуссий. На последней, основным вопросом была инвестиционная привлекательность России. Здесь, также за одним столом, представители фондов и институтов встретились с предпринимателями. Были получены экспертные консультации по юридическим и финансовыми вопросам, рассмотрена новая «Территория развития бизнеса», как площадка для коммуникаций.

В мероприятии приняли участия представители бизнеса, государственного и научного сектора, в том числе: вице-президент Высшей школы экономики Игорь Агамирзян, генеральный директор ООО «Технопарк «Сколково», а также советник Президента России Сергей Глазьев, с которым удалось пообщался нашему корреспонденту ИА «DixiNews».

На вопрос о том, на сколько важно сотрудничество государства со СМИ в популяризации новых перспективных видов бизнеса, советник Президента ответил:

«Это очень важно, но необходимо, чтобы подобная информация была адресной. Такой информации огромное количество, но она с трудом осваивается нашим деловым сообществом с точки зрения коммуникации с государством. Далеко не все те функции и услуги, которое оказывает государство востребованы бизнесом просто в силу того, что необходимы специальные усилия для того, чтобы эту информацию получить», - отметил Сергей Глазьев, обсуждая вопрос "На сколько лояльно относятся предприниматели к государству и информации, которая доносится до них через СМИ с целью улучшения экономического климата?".

На новой площадке по взаимодействия бизнеса «Территории развития бизнеса», участники смогли представить свои разработки и инициативы, а также установить новые деловые связи, найти потенциальных инвесторов, обсудить перспективы и сам потенциал долговременного сотрудничества с ведущими компаниями России и зарубежья, а также различными институтами поддержки предпринимательства.

Организационную работу Форума осуществлял АНО Центр поддержки и развития бизнеса «ИНИЦИАТИВА». Как уточнили организаторы, по итогам заседания и обсуждений будет подготовлен Итоговый документ форума.