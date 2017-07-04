Общество

Елена Малкова
4 Июля, 2017 13:47

В Уфе неизвестные под видом сотрудников МУП «Уфаводоканал» выманивают деньги у жильцов

В Уфе неизвестные представляются сотрудниками МУП «Уфаводоканал», чтобы выманить у жильцов деньги.
Источник фото: ufacity.info
#жкх

#мошенники

#законодательство
Уфа, 04 Июля - DIXINEWS.

В МУП «Уфаводоканал» стали поступать обращения от жителей о том, что к ним приходят неизвестные и представляются сотрудниками МУП «Уфаводоканал».

Эти люди за деньги пытаются навязать гражданам дополнительные услуги, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Неизвестные, например, предлагают установить дополнительное оборудование по регулированию давления во внутридомовой водопроводной сети или специальный прибор по очистке воды. При этом неизвестные настаивают на том, что данные платные процедуры обязательны согласно неким нормативным актам и законодательству.

МУП «Уфаводоканал» призывает жителей столицы республики быть бдительными и напоминает, что сотрудники МУП «Уфаводоканал» при осуществлении проверок, имеют при себе удостоверение, в котором указаны ФИО и фото сотрудника, дата выдачи, номер и срок действия документа.

Горожане должны знать, что предприятие «Уфаводоканал» не оказывает услуг по установке дополнительного оборудования на внутридомовые сети, например, регуляторов давления в системе водоснабжения или приборы по очистке воды.

В соответствии с действующим законодательством МУП «Уфаводоканал» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения, осуществляет контроль за правильностью учета только в индивидуальных (частных) жилых домах, а также в домах, где число квартир не превышает 30, и собственники выбрали непосредственный способ управления. В жилых домах, в которых число квартир более 30, функции по обслуживанию осуществляет Управляющая компания.

Городские службы рекомендует быть бдительными и предупредить о действиях мошенников своих родных и близких.

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