АРЧК ДВ расскажет, где учат самым востребованным на Дальнем Востоке профессиям

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке обновило Навигатор востребованных профессий на ближайшие годы.

Справочник содержит не только подробную аналитику и экспертные прогнозы развития рынка труда, но и подробную информацию, в каких учебных заведениях можно получить нужную специальность, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

В Навигаторе востребованных профессий определены 28 ключевых отраслей экономики Дальнего Востока. Интегральный анализ каждой включает не только отраслевые показатели рынка труда по каждому региону ДФО, но также прогноз востребованности специалистов этой сферы и перечень учебных учреждений Сибири и Дальнего Востока, в которых можно получить нужную профессию, сообщили эксперты Агентства.

«Так, геомехаников для нефтегазовой отрасли готовят в Тихоокеанском государственном университете и ДВФУ, специалисты в этой сфере востребованы в Якутии, на Сахалине и Камчатке. Зоотехников и птицеводов обучают в Приморской государственной сельскохозяйственной академии и Дальневосточном государственном аграрном университете, инженеров-технологов металлургического производства - в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете. Профессию матроса для судов рыбопромыслового флота можно получить во Владивостокском морском рыбопромышленном колледже и Якутском сельскохозяйственном техникуме. А вот инженеров-обогатителей металлических руд и специалистов по проектированию и конструированию в судостроении на сегодняшний день готовят только в Северо-восточном федеральном университете», – отметили в АРЧК ДВ.

Генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков подчеркнул, для того чтобы обеспечить кадрами дальневосточные предприятия, Агентством разрабатываются и вводятся в систему вузов и спо новые учебные программы.

«Так, например, в России появилась новая специальность «Управление предприятиями ТОР», программа разработана Московским Государственным университетом управления и Дальневосточным федеральными университетом. Еще один пример – в единственном вузе Еврейской автономной области будут готовить специалистов горно-обогатительной промышленности для одного из ведущих предприятий региона - Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината. Раньше работников привлекали из других регионов. И эта практика введения новых специальностей будет продолжена. Нужно готовить кадры с учетом потребностей экономики. Система должна быть более гибкой и практикоориентированной. Для территории опережающего развития нужна система опережающего образования», - подчеркнул Валентин Тимаков.

Отметим, навигатор профессий, которые будут востребованы на Дальнем Востоке в 2017-2022 годы, подготовлен АРЧК ДВ на основе анализа более чем 600 инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории ДФО. Серьезный труд подготовлен в форме удобного справочника и регулярно обновляется. Уникальный инструмент поможет не только определиться с выбором профессии молодым людям, но и найти работу желающим переехать в регион. Навигатор доступен для скачивания на сайте Агентства в разделе «Исследования».

Напомним, ранее, в ходе расширенного заседания Общественного совета при Минвостокразвития России, которое прошло в Хабаровске, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил представителям общественности поработать над «дальневосточным разделом» в госпрограмме «Образование», наполнив его проектами и мероприятиями, необходимыми именно для Дальнего Востока.

«По поручению Президента и Председателя Правительства готовится «дальневосточный раздел» в государственной программе «Развитие образования» со своими целевыми показателями, мероприятиями. И я призываю вас всех вместе поработать над этим разделом, чтобы уже туда закладывать как KPI оценку людей и работодателей», - подчеркнул Александр Галушка.