Экономика

Елена Малкова
4 Июля, 2017 09:33

В этом году откроется движение по новому мосту через Ахтубу

Новый мост через Ахтубу.
Источник фото: volgograd.ru
#мостчерезАхтубу

#дорогивВолгограде

#АндрейБочаров
Волгоград, 04 Июля - DIXINEWS.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обозначил этапы и сроки завершения строительства нового мостового перехода через р. Ахтубу.

Как сообщается на официальном портале Волгоградской области, глава регион 3 июля провел выездное совещание на объекте.

«В этом году мы планируем запустить движение по мосту, необходимые средства есть в полном объеме. Объект надо завершать – это необходимо для дальнейшего социально-экономического развития Волгоградской области», — отметил губернатор.

Мостовой переход через Ахтубу и автотрасса «Краснослободск – Средняя Ахтуба» являются второй и третьей пусковой очередью единого дорожно-транспортного комплекса — мостового перехода через Волгу. Этот транспортный коридор обеспечит транзит потоков с запада на восток, открыв перед Волгоградской областью и Россией перспективы сотрудничества с государствами Средней Азии, Китаем и Ираном.

Глава региона отметил, что объект важен для региона еще по ряду причин: выводится трафик за пределы населенных пунктов, увеличивается объем грузоперевозок, решаются проблемы пробок на старом мосту через Ахтубу.

Дорога станет альтернативой плотине Волжской ГЭС и позволит разгрузить продольные магистрали в областном центре.

Уточняется, что формирование нового транспортного коридора будет происходить поэтапно. По мостовому переходу через Ахтубу транспорт по временной схеме пустят до 1 ноября текущего года, полностью объект будет сдан в 2018 году.

На сегодня уже приводят в порядок дорогу «Краснослободск – Средняя Ахтуба»: в текущем году будет смонтировано освещение и появится барьерное ограждение. Трассу в дальнейшем расширят с двух до четырех полос. Завершит формирование комплекса четвертая очередь, соединяющая участок от Мамаева кургана с Третьей продольной — его построят после завершения работ на мосту через Ахтубу и автодороге «Краснослободск – Средняя Ахтуба».

На сегодня готовность правобережной эстакады на мосту через Ахтубу составляет 90%. На левобережной части работы идут одновременно на трех участках.

Для того чтобы пустить движение по мосту, необходимо достроить транспортную развязку со стороны Волжского. Для этих целей в текущем году запланировано увеличение финансирования до 1,1 млрд рублей за счет участия Волгоградской области в федеральной программе «Развитие транспортной системы РФ».

Общая протяженность нового мостового комплекса — 6,5 километра, из них 2,2 километра составляют искусственные сооружения.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Птицефабрика «Чайковская» запускает новый агрегат для производства витаминно-травяной муки
На «гектаре» предлагают создать электронный огород и 3Д-мастерскую
Инвестиционные проекты на 7 млрд рублей привлечены в ТОР и СПВ

Россия сдала футбольный экзамен на отлично
Сборная Германии в финале Кубка конфедераций победила сборную Чили со счетом 1:0
Экзотическая свадьба: мексиканский мэр женился на крокодиле
Жители Дона изнывают от жары
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Уфе неизвестные под видом сотрудников МУП «Уфаводоканал» выманивают деньги у жильцов
Россия, Москва, 04 Июля, 10:43.
АРЧК ДВ расскажет, где учат самым востребованным на Дальнем Востоке профессиям
Волгоград, 04 Июля, 09:33.
В этом году откроется движение по новому мосту через Ахтубу
Нижний Новгород, 04 Июля, 07:44.
В Нижегородской области построили уникальные водолазные катера
Казань, 04 Июля, 06:58.
Велотуристы Татарстана за две недели преодолеют более 1000 км
Санкт-Петербург, 04 Июля, 06:24.
В Петербурге стартует проект, посвященный деятельности городских добровольцев
Чайковский, 03 Июля, 21:21.
Птицефабрика «Чайковская» запускает новый агрегат для производства витаминно-травяной муки
Москва, 03 Июля, 20:06.
Компания «ИнфоМед» - лидер поставок медицинского оборудования
Россия, Москва, 03 Июля, 12:34.
До 2025 года 250 тысяч человек привлекут на Дальний Восток
Россия, Москва, 03 Июля, 11:30.
На «гектаре» предлагают создать электронный огород и 3Д-мастерскую
Пермь, 03 Июля, 10:57.
С 1 июля в Пермском крае изменяются тарифы на коммунальные услуги
Новосибирск, 03 Июля, 10:08.
В частном секторе Новосибирска обустраивают дороги
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт