В этом году откроется движение по новому мосту через Ахтубу

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обозначил этапы и сроки завершения строительства нового мостового перехода через р. Ахтубу.

Как сообщается на официальном портале Волгоградской области, глава регион 3 июля провел выездное совещание на объекте.

«В этом году мы планируем запустить движение по мосту, необходимые средства есть в полном объеме. Объект надо завершать – это необходимо для дальнейшего социально-экономического развития Волгоградской области», — отметил губернатор.

Мостовой переход через Ахтубу и автотрасса «Краснослободск – Средняя Ахтуба» являются второй и третьей пусковой очередью единого дорожно-транспортного комплекса — мостового перехода через Волгу. Этот транспортный коридор обеспечит транзит потоков с запада на восток, открыв перед Волгоградской областью и Россией перспективы сотрудничества с государствами Средней Азии, Китаем и Ираном.

Глава региона отметил, что объект важен для региона еще по ряду причин: выводится трафик за пределы населенных пунктов, увеличивается объем грузоперевозок, решаются проблемы пробок на старом мосту через Ахтубу.

Дорога станет альтернативой плотине Волжской ГЭС и позволит разгрузить продольные магистрали в областном центре.

Уточняется, что формирование нового транспортного коридора будет происходить поэтапно. По мостовому переходу через Ахтубу транспорт по временной схеме пустят до 1 ноября текущего года, полностью объект будет сдан в 2018 году.

На сегодня уже приводят в порядок дорогу «Краснослободск – Средняя Ахтуба»: в текущем году будет смонтировано освещение и появится барьерное ограждение. Трассу в дальнейшем расширят с двух до четырех полос. Завершит формирование комплекса четвертая очередь, соединяющая участок от Мамаева кургана с Третьей продольной — его построят после завершения работ на мосту через Ахтубу и автодороге «Краснослободск – Средняя Ахтуба».

На сегодня готовность правобережной эстакады на мосту через Ахтубу составляет 90%. На левобережной части работы идут одновременно на трех участках.

Для того чтобы пустить движение по мосту, необходимо достроить транспортную развязку со стороны Волжского. Для этих целей в текущем году запланировано увеличение финансирования до 1,1 млрд рублей за счет участия Волгоградской области в федеральной программе «Развитие транспортной системы РФ».

Общая протяженность нового мостового комплекса — 6,5 километра, из них 2,2 километра составляют искусственные сооружения.