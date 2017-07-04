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Елена Малкова
4 Июля, 2017 07:44
В Нижегородской области построили уникальные водолазные катера
Уникальные водолазные катера построили на «Заводе Нижегородский Теплоход».
Источник фото: government-nnov.ru
Нижний Новгород, 04 Июля - DIXINEWS.
Уникальные водолазные катера построили на «Заводе Нижегородский Теплоход».
Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона, аналогов этим катерам в России нет.
Два рейдовых водолазных катера РВК-1239 и РВК-1261 проекта 23040 спустили на воду на предприятии. После проведения летом ходовых испытаний судна будут переданы Тихоокеанскому флоту.
Как сообщили на заводе, уникальность новых катеров заключается в том, что судно имеет барокомплекс, может производить лечебные процедуры для водолазов. Новые катера обеспечивают возможность погружения водолазов на глубину до 60 метров. Кроме того, имеется робот – управляемый подводный аппарат.
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