Общество

Елена Малкова
4 Июля, 2017 07:44

В Нижегородской области построили уникальные водолазные катера

Уникальные водолазные катера построили на «Заводе Нижегородский Теплоход».
Источник фото: government-nnov.ru
#промышленность

#водолазныекатера
Нижний Новгород, 04 Июля - DIXINEWS.

Уникальные водолазные катера построили на «Заводе Нижегородский Теплоход».

Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона, аналогов этим катерам в России нет.

Два рейдовых водолазных катера РВК-1239 и РВК-1261 проекта 23040 спустили на воду на предприятии. После проведения летом ходовых испытаний судна будут переданы Тихоокеанскому флоту.

Как сообщили на заводе, уникальность новых катеров заключается в том, что судно имеет барокомплекс, может производить лечебные процедуры для водолазов. Новые катера обеспечивают возможность погружения водолазов на глубину до 60 метров. Кроме того, имеется робот – управляемый подводный аппарат.

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