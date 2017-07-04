Общество

Елена Малкова
4 Июля, 2017 06:58

Велотуристы Татарстана за две недели преодолеют более 1000 км

Участники веломарафона приехали в Елабугу.
Источник фото: elabuga-rt.ru
#Татарстан

#спорт

#веломарафон
Казань, 04 Июля - DIXINEWS.

Представители сборной республики по спортивному туризму принимают участие в ежегодном IX веломарафоне «Татарстан за здоровый образ жизни».

За две недели команда участников преодолеет 1120 км по территории республики, сообщает пресс-служба администрации Казани.

Заезд стартовал 1 июля в казанском парке им.Горького. Марафон завершится в столице Татарстана 15 июля. Велотуристам на намеченном маршруте предстоит проехать через такие города республики, как Елабуга, Азнакаево, Альметьевск, Нурлат и Болгар.

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