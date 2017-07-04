Велотуристы Татарстана за две недели преодолеют более 1000 км

Представители сборной республики по спортивному туризму принимают участие в ежегодном IX веломарафоне «Татарстан за здоровый образ жизни».

За две недели команда участников преодолеет 1120 км по территории республики, сообщает пресс-служба администрации Казани.

Заезд стартовал 1 июля в казанском парке им.Горького. Марафон завершится в столице Татарстана 15 июля. Велотуристам на намеченном маршруте предстоит проехать через такие города республики, как Елабуга, Азнакаево, Альметьевск, Нурлат и Болгар.