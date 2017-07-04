Общество

Елена Малкова
4 Июля, 2017 06:24

В Петербурге стартует проект, посвященный деятельности городских добровольцев

В Санкт-Петербурге начались съемки серии роликов о деятельности городских волонтёров и добровольцев.
Источник фото: dixinews.ru
#волонтёры

#ресурсныйцентрнко

#благотворительность
Санкт-Петербург, 04 Июля - DIXINEWS.

В Санкт-Петербурге начались съемки серии роликов о деятельности городских волонтёров и добровольцев.

Проект под названием «Истории завтрашнего дня» расскажет, чем живут петербуржцы, посвятившие свое свободное время благотворительности и социальной работе.

Как сообщили в пресс-службе проекта, создатели «Историй завтрашнего дня» хотят показать, как устроено волонтерское движение глазами самых активных его участников. В рамках проекта планируется осветить разные направления добровольческой сферы: экологическое, спортивное, патриотическое, событийное и сервисное, помощь пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями, работа с детьми, серебряное волонтёрство, образование и наука, донорство, медиаволонтёрство, работа с животными, медицинское и ЧС, поисковое движение и другие.

Двенадцать героев представят свои истории, в которых расскажут, почему они занялись добровольчеством, сложно ли помогать другим, и что это им дает. Кандидатуры для съемок были отобраны по рекомендациям ведущих благотворительных, некоммерческих и волонтерских организаций. Первые выпуски можно будет увидеть уже в июле на крупных площадках в социальных сетях.

«Все мы немного мечтатели. Кто-то мечтает полететь в космос, кто-то – жить без забот. А какая же моя мечта? С детства я мечтаю, чтобы каждый прожитый мною день был полон ярких впечатлений, добрых дел и полезных свершений! Вот и участие в проекте «Истории завтрашнего дня» - это кусочек моего пути к заветной мечте из детства, и это - возможность рассказать о волонтёрстве, о ценностях, которыми обладают волонтеры, как они важны для проектов, где на первое место выступает общение с людьми, ответственное отношение к делу!» - говорит о своем участии в проекте Виктор Крылов, событийный волонтер, руководитель молодежного танцевального коллектива «Эксклюзив».

Одной из важных особенностей проекта станет то, что герои смогут встретиться в неформальной обстановке с лидерами города, представителями исполнительной власти.

Завершающим этапом проекта станет одноименная выставка «Истории завтрашнего дня», которую смогут увидеть студенты десяти ведущих вузов города и посетители крупнейших торгово-развлекательных центров. Экспозиция расскажет не только о главных героях проекта, но и о том, как проходили съемки и создавались ролики.

Проект реализуется Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, по инициативе Совета по развитию добровольчества, с целью формирования у студентов, молодежи и жителей города позитивного образа добровольца (волонтера), популяризации идей благотворительности, взаимопомощи и добрососедства.

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